Điểm mặt các phương pháp giảm cân mới nhất dễ ứng dụng mà hiệu quả

Làm việc với Công an Q.Thanh Khê (TP.Đà Nẵng), Bí thư Quận ủy Lê Tùng Tâm biểu dương các thành tích xuất sắc, đồng thời nhấn mạnh Công an quận tiếp tục nỗ lực giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.