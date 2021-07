Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trực tuyến thời Covid-19

Năm nay, do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến phức tạp, các Công ty Điện lực và Công ty Dịch vụ Điện lực miền Trung tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) từ tháng 3 đến đầu tháng 7. Ngày 15.7, buổi diễn tập PCTT&TKCN thực tế 2021 kết nối trực tuyến với 13 đơn vị trực thuộc đã được Tổng công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC) tổ chức là giải pháp linh hoạt của EVNCPC trong tình hình dịch bệnh phức tạp.

Đây là nhiệm vụ diễn tập thường kỳ tại EVNCPC nhằm nâng cao tính chủ động trong công tác xử lý sự cố, cung cấp điện kịp thời cho khách hàng sau thiên tai của các đơn vị. Qua diễn tập, PC Thừa Thiên - Huế và PC Khánh Hòa cho rằng, trong điều kiện thiên tai thực tế, hệ thống lưới điện bị thiệt hại quá nặng nề chưa thể có điện ngay, thì việc sử dụng ứng dụng kiểm tra hiện trường trên thiết bị di động để cập nhật dữ liệu hết sức khó khăn. Vì vậy, biểu mẫu ứng dụng phần mềm để thống kê, báo cáo cần chi tiết và thống nhất, thuận lợi để cho công nhân thực hiện cập nhật dữ liệu theo đúng quy định tại hiện trường hoặc khi về đơn vị, nên xem xét xây dựng thêm tính năng offline của chương trình.

Bên cạnh đó, theo PC Quảng Nam và PC Quảng Bình, nếu tình huống dịch bệnh kết hợp bão lũ lớn xảy ra, bắt buộc phải huy động lực lượng rất lớn (từ 200 đến hơn 1.000 người) để khôi phục lưới điện tại nhiều vị trí trên địa bàn. Lúc đó, nếu các địa phương đang thực hiện giãn cách do dịch bệnh thì cần có cơ chế đặc biệt, sự hỗ trợ từ nhiều cấp để bổ sung lực lượng, huy động nhân lực nhằm khôi phục thiệt hại về nguồn và lưới điện để cấp điện trở lại cho khách hàng.

Ông Ngô Trường Thắng, Trưởng ban An toàn, Thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN EVNCPC, khẳng định: “Qua diễn tập, việc thực hiện thống kê bằng ứng dụng kiểm tra hiện trường phù hợp với điều kiện dịch bệnh Covid-19, trong tình huống phải giãn cách, hạn chế tiếp xúc; khai thác được các ứng dụng CNTT đang sẵn có; rút ngắn được thời gian huy động, xử lý sự cố... Trong tình hình thiên tai, cần khai thác tính năng offline đã có của phần mềm để phục vụ công tác”.

Buổi diễn tập kết thúc đã đúc rút được nhiều góp ý, kinh nghiệm quan trọng. Theo đó, EVNCPC yêu cầu các Ban tiếp thu nghiêm túc để thực hiện, các ý kiến không phù hợp sẽ có những giải thích thấu đáo. Việc kiểm đếm thiệt hại bằng ứng dụng kiểm tra hiện trường khi áp dụng cần phải xem xét năng lực, công suất phát sóng của nhà mạng. Chương trình cần phải cho phép thực hiện khai báo offline để thuận lợi và phù hợp với tình hình thực tế. Năm 2021, việc kiểm đếm thiệt hại cần thực hiện song song cả 2 giải pháp là truyền thống và bằng ứng dụng kiểm tra hiện trường.

Lãnh đạo EVNCPC cũng giao Ban An toàn phối hợp với Ban Kỹ thuật, Ban CNTT để giải quyết những vướng mắc của đơn vị trong lưu ý các tính năng kiểm đếm trong chương trình kiểm tra hiện trường. Riêng công tác báo cáo thiệt hại do thiên tai thì đầu mối là Ban An toàn.