Đô thị Điện Thắng: Cú hích thị trường bất động sản miền Trung

Nắm giữ vị trí đắc địa ở cửa ngõ Đà Nẵng và Quảng Nam, TX.Điện Bàn là miền đất lành của giới đầu tư bất động sản. Hiện nay, tâm điểm chú ý thuộc về dự án Đô thị Điện Thắng với hạ tầng dự án và hạ tầng xã hội được đầu tư bài bản, đồng bộ.

Dự án đa dạng các sản phẩm đất nền, đất biệt thự được tin tưởng là điểm đến an cư và là kênh đầu tư bền vững của nhiều người.

Khu đô thị động lực của tỉnh Quảng Nam

Với chiến lược đưa Điện Bàn, nằm giáp ranh Đà Nẵng, trở thành đô thị động lực của tỉnh Quảng Nam, HĐND TX.Điện Bàn vừa thống nhất thông qua Hồ sơ đề xuất khu vực phát triển đô thị Khu đô thị Điện Thắng đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Theo đó, đến 2025, Khu đô thị Điện Thắng được phát triển xây dựng quy mô 754,83 ha và đất xây dựng đô thị đến năm 2030 là 867,1 ha với tổng kinh phí xây dựng dự kiến khoảng 3.359,1 tỉ đồng. Khu đô thị được phân thành 3 khu vực phát triển đô thị, dự báo tốc độ đô thị hóa rất nhanh với sự lan tỏa từ TP.Đà Nẵng và trung tâm đô thị là khu dân cư thương mại dịch vụ, khu vực tập trung các công trình đầu mối.

Đô thị Điện Thắng nằm trong quy hoạch phát triển đô thị của TX.Điện Bàn

Đồng thời, Khu đô thị Điện Thắng được phát triển với 3 nhóm chức năng chính như khu công cộng, thương mại, dịch vụ đô thị cấp đơn vị ở, các khu dân cư đô thị; thương mại dịch vụ cấp đô thị, các khu dân cư kết hợp thương mại dịch vụ, dịch vụ hỗn hợp khai thác dọc theo tuyến đường QL 1A, ĐH7 và ĐH5; khu hành chính, công cộng cấp đơn vị ở, các khu dân cư mới.

Bên cạnh việc xác định rõ tính chất, chức năng của Khu đô thị Điện Thắng, TX.Điện Bàn cũng đã xác định danh mục 18 dự án hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội ưu tiên đầu tư, xây dựng với tổng vốn khoảng 878,61 tỉ đồng và các dự án phát triển đô thị với tổng vốn khoảng 2.480 tỉ đồng.

Có thể kể đến một số dự án hạ tầng khung và hạ tầng xã hội như, nâng cấp mở rộng tuyến đường ĐH01; nâng cấp, mở rộng tuyến đường ĐH06; tuyến ĐH 07 nối QL 1A đi Điện Ngọc; ĐT 603 nối dài; các tuyến đường chính từ tuyến 01 đến tuyến 09; xây dựng mới Nhà máy nước Trảng Nhật,... và 19 dự án phát triển đô thị ở cả 3 khu vực Bắc, Trung và Nam thuộc Khu đô thị Điện Thắng.

Hạ tầng tại dự án đã hoàn thiện

Phân khu Green Home

Đón đầu xu hướng đầu tư và an cư của nhiều người, Đất Xanh Miền Trung vừa chính thức ra quân phân khu Green Home - dự án Đô thị Điện Thắng, không chỉ hoàn thiện hạ tầng mà còn đa dạng các dòng sản phẩm đất nền nhà phố liền kề, đất nền biệt thự, có pháp lý minh bạch sổ đỏ từng lô sở hữu lâu dài.

Dự án có vị trí đắc địa mặt tiền QL 1A, trung tâm cửa ngõ phía bắc tỉnh Quảng Nam, giáp ranh TP.Đà Nẵng, cách Trung tâm hành chính TX.Điện Bàn chỉ 3 km; giao thông thuận tiện và thông suốt kết nối từ dự án đến các điểm du lịch nổi tiếng như phố cổ Hội An, đảo Cù lao Chàm, Thánh địa Mỹ Sơn, các bãi biển Viêm Đông, An Bàng, Hà My...

Tổng thể dự án Đô thị Điện Thắng nằm ở vị trí chiến lược của liên kết vùng Ảnh: Phú Thành

Đô thị Điện Thắng còn sở hữu hệ sinh thái tiện ích nội khu vượt trội như trung tâm thương mại, nhà hàng tiệc cưới, tuyến phố shopping, khách sạn, trường mầm non, 13 công viên cây xanh và khu vui chơi thể thao,... và rất nhiều các tiện ích ngoại khu như trung tâm hành chính, khu phố chợ, bệnh viện...

Ra mắt phân khu Green Home - dự án Đô thị Điện Thắng là kết quả của quá trình hợp tác giữa chủ đầu tư là Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển DHTC và đơn vị phát triển dự án, phân phối độc quyền Đất Xanh Miền Trung.

Sự xuất hiện của Đô thị Điện Thắng không chỉ thúc đẩy quá trình đô thị hóa, mà còn được giới đầu tư đánh giá là điểm đến an cư, kênh đầu tư sinh lời tốt nhất trong thời điểm thị trường bất động sản hiện nay.