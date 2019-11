Động lực phát triển mới của du lịch Đà Nẵng - Hội An

Từ khi chính thức ra mắt gần đầy, One World Regency của Đất Xanh Miền Trung tạo sự chú ý với đẳng cấp khác biệt, khi đầu tư phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp, mang lại sức sống mới cho thị trường bất động sản Nam Đà Nẵng.

Trong đó, các căn villas mang phong cách Anh, Ý và Mỹ của One World Regency rất được cư dân chờ đợi với sự đón đầu xu hướng nghỉ dưỡng mới của thế giới. Sản phẩm mới này hứa hẹn tạo động lực quan trọng thúc đẩy sự phát triển ngành du lịch Đà Nẵng và Hội An.

Trải nghiệm mới

UBND TP Đà Nẵng vừa đề ra các giải pháp phát triển đa dạng hóa sản phẩm du lịch và quản lý hoạt động kinh doanh du lịch. Trong đó ưu tiên phát triển du lịch theo 4 nhóm sản phẩm chính: Du lịch biển, nghỉ dưỡng cao cấp; du lịch mua sắm, hội nghị hội thảo; du lịch văn hóa, lịch sử, tâm linh, sinh thái, làng quê, làng nghề và du lịch đô thị.

Thiết kế phân khu villas Mỹ tại dự án One World Regency mang lại giấc mơ Mỹ cho chủ nhân ngay tại Nam Đà Nẵng Ngành du lịch Đà Nẵng cho rằng, hệ thống cơ sở lưu trú nghỉ dưỡng chất lượng cao, đảm bảo tiêu chuẩn quốc tế là một trong những định hướng lớn, tạo sản phẩm, dịch vụ du lịch đặc sắc, khẳng định thương hiệu Đà Nẵng thời gian qua.

Tiếp tục khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, Đà Nẵng chú trọng các hoạt động giải trí biển theo tiêu chuẩn quốc tế, như lặn ngắm san hô, thiết kế cảnh quan và chiếu sáng nghệ thuật ven biển; đầu tư các công viên giải trí đẳng cấp quốc tế, show diễn nghệ thuật đặc sắc, khu trò chơi giải trí có thưởng dành cho người nước ngoài. Không chỉ tiến ra biển, du lịch Đà Nẵng còn vực dậy đường sông với chủ trương thống nhất với tỉnh Quảng Nam khơi thông sông Cổ Cò, đã được Chính phủ chấp thuận đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng nối lại “con đường tơ lụa” giao thương Đà Nẵng - Hội An xa xưa nhưng lần này là con đường thủy du lịch.

Chủ trương lớn của hai tỉnh với sông Cổ Cò đã tiếp sức cho doanh nghiệp đầu tư chuỗi đô thị, theo hướng nghỉ dưỡng cao cấp xung quanh con sông này. Trong đó, Đất Xanh Miền Trung đã tiên phong đón đầu xu hướng bất động sản nghỉ dưỡng cao cấp ven sông Cổ Cò, nối thẳng ra biển, nằm trên cung đường du lịch Đà Nẵng - Hội An, thuận tiện cho cả đường thủy và đường bộ.

Theo nhiều chuyên gia, trong bối cảnh người người, nhà nhà, tỉnh thành nào cũng làm du lịch, các điểm đến đã nổi danh trên bản đồ du lịch như Đà Nẵng - Hội An cần có lời giải mới cho bài toán “điểm đến cũ nhưng trải nghiệm phải mới”.

Do đó, sự xuất hiện của siêu phẩm nghỉ dưỡng One World Regency, với điểm đến mới và cả trải nghiệm mới, chắc chắn tạo động lực thúc đẩy ngành du lịch Đà Nẵng - Hội An trong thời gian tới.

Tiện ích nội khu như công viên, sân tennis cùng hạ tầng tại One World Regency đã được đưa vào sử dụng

“Giấc mơ Mỹ” ở Nam Đà Nẵng

Bên cạnh vị trí đắc địa bên sông Cổ Cò, thông thẳng ra biển và nằm giữa con đường du lịch Đà Nẵng - Hội An, One World Regency còn ở bên thiên đường giải trí Cocobay, hàng loạt resort 5 sao ven biển, danh thắng Ngũ Hành Sơn… Đến nay, dự án đã khánh thành đưa vào sử dụng khu hạ tầng và tiện ích nội khu như công viên, sân tennis; đã khởi công xây dựng Văn phòng ban quản lý và biệt thự mẫu.

Các nhà đầu tư tự tin khi chứng kiến One World Regency có nhiều lợi thế khác biệt cùng tiềm năng sinh lời vượt trội. Đơn cử, các căn villas có pháp lý sở hữu lâu dài và thiết kế đa dạng các kiến trúc Âu - Á - Mỹ với vật liệu cao cấp từ những thương hiệu hàng đầu thế giới; mật độ xây dựng cực thấp nhằm đảm bảo không gian xanh; cùng nhiều tiện ích nội khu và ngoại khu…

Nội thất đẳng cấp của villas Mỹ - One World Regency Đặc biệt, ngày 1.12 này, Đất Xanh Miền Trung chính thức giới thiệu phân khu villas Mỹ - One World Regency, thỏa mãn "giấc mơ Mỹ" cho cư dân ở khu vực Nam Đà Nẵng. Các căn villas này được đầu tư với tiêu chuẩn 5 sao như ốp đá Marble ngoại nhập, hệ nhôm kính 2 lớp… Đặc biệt, Đất Xanh Miền Trung cam kết mua lại sản phẩm dự án One World Regency từ khách hàng sau 1-2 năm với mức lợi nhuận cam kết từ 7-16%. Khách hàng được ngân hàng đối tác của công ty cho vay đến 50% giá trị sản phẩm, được ân hạn trả nợ 12 tháng lãi suất 0%, thời hạn vay lên đến 25 năm; chính sách thuê villas lên đến 15%, được ở miễn phí 20 đêm mỗi năm...

Với những chính sách linh hoạt trên, siêu phẩm nhà ở hạng sang One World Regency được tin tưởng sẽ là kênh đầu tư an toàn, bền vững; có thời gian hoàn vốn nhanh; thanh khoản tốt, có thể ở hoặc kinh doanh, cho thuê nghỉ dưỡng du lịch, góp thêm một sản phẩm mới cho ngành du lịch Đà Nẵng - Hội An.