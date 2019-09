Dự án nhà ở ACC - điểm sáng đất nền ven biển phía bắc Nha Trang

Tuy nhiên, có một đốm sáng ở phía bắc thành phố này đang thắp lên những tia hy vọng. Đó là Dự án nhà ở ACC (Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không).

Qua cơn sốt đất

Cứ 5-10 năm, thị trường nhà đất lại lên cơn sốt một lần. Chừng này 1-2 năm trước, gần như “nhà nhà buôn đất, người người buôn đất”. Một mảnh đất của dự án nào đó, vừa mới giao dịch buổi sáng, cuối chiều cùng ngày đã có khách “hỏi thăm” rồi. Nha Trang cũng không nằm ngoài quy luật đó. Có thể nói, đây là một trong những đô thị sốt đất cao nhất khu vực Nam Trung bộ vào thời điểm đó.

Có mấy lý do để Nha Trang sốt đất trong một thời gian khá lâu như vậy. Trước hết, đây là thành phố biển hấp dẫn bậc nhất khu vực Nam Trung bộ với những ưu thế vượt trội về khí hậu, địa lý lẫn không gian sống cho những ai muốn gắn bó với biển lâu dài. Nha Trang luôn mát mẻ vào mùa hè và ấm áp vào mùa đông. Nhiều người chọn Nha Trang để định cư là vì lý do này. Thứ hai, đây là thành phố du lịch mà mức độ tăng trưởng phi mã khiến dân kinh doanh “ngành công nghiệp không khói” đổ về Nha Trang để mua đất xây khách sạn, nhà hàng. Đất sốt một phần cũng vì lý do này.

Trong lúc giới kinh doanh lẫn người muốn định cư lâu dài đổ về Nha Trang để tìm cơ hội sở hữu một miếng đất cho mình thì quỹ đất ngày một cạn dần do đặc thù của thành phố này là diện tích núi đá chiếm phần lớn. Khi cầu lớn hơn cung, ắt sinh ra sốt đất. Tuy nhiên, cơn sốt nào rồi cũng có điểm dừng, sốt đất ở Nha Trang cũng vậy. Từ gần một năm nay, cơn sốt đất ở thành phố này đã hạ nhiệt bởi nhiều lý do khác nhau. Tuy nhiên, có một đốm sáng đã và đang thắp lên ở phía bắc thành phố.

Dự án ACC - đốm sáng ở phía bắc Nha Trang

Hàng loạt dự án đất nền cũng như nhà chung cư ở phía tây Nha Trang hiện đã “đứng bánh”. Các chiêu thức “góp vốn hợp tác”, rồi “hợp đồng hợp tác kinh doanh” hoặc “đặt cọc xí chỗ”… đối với nhiều dự án ở Nha Trang hiện đã lỗi thời. Nhiều nhà đầu tư bất động sản đang dở mếu dở khóc với một số dự án được tung hô dưới những chiêu thức vừa kể. Tuy nhiên, ở Nha Trang hiện nay không phải dự án bất động sản nào cũng rơi vào tình trạng đó. Dự án ACC của Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không thuộc phường Vĩnh Hòa, phía bắc Nha Trang là dự án mà nhà đầu tư bất động sản có thể yên tâm ngay khi đi thực địa.

Nhiều nhà đầu tư quan tâm, tìm hiểu dự án Hải Viên Với diện tích trên 3,3 hecta đã được ACC hoàn thiện hạ tầng, từ đường sá nội bộ đến hệ thống điện thắp sáng, hệ thống cấp thoát nước đã được nhà đầu tư hoàn thiện một cách hoàn mỹ nhất. Thậm chí, các nền nhà còn được làm xong móng, những ai có ý định làm nhà thì đặt tiền xong là xây luôn. Hơn thế nữa, xây xong phần thô là gia chủ sẽ được cấp ngay sổ đỏ. Điều này khác hoàn toàn với một số dự án là chỉ ‘thấy” nhà trên sơ đồ, còn ngoài thực địa chỉ là bãi đất trống. Với diện tích trên 3,3 hecta đã được ACC hoàn thiện hạ tầng, từ đường sá nội bộ đến hệ thống điện thắp sáng, hệ thống cấp thoát nước đã được nhà đầu tư hoàn thiện một cách hoàn mỹ nhất. Thậm chí, các nền nhà còn được làm xong móng, những ai có ý định làm nhà thì đặt tiền xong là xây luôn. Hơn thế nữa, xây xong phần thô là gia chủ sẽ được cấp ngay sổ đỏ. Điều này khác hoàn toàn với một số dự án là chỉ ‘thấy” nhà trên sơ đồ, còn ngoài thực địa chỉ là bãi đất trống.

Được biết, chỉ có 47 lô thương mại được mở bán trong đợt này (bắt đầu từ 9 giờ ngày 21.9 tại 18 Ngô Văn Sở, P.Vĩnh Hòa, TP Nha Trang). Diện tích dao động từ 60 đến 150 m2, giá khoảng 40 triệu đồng/m2 là hợp lý trong giai đoạn này. Vì tìm khắp Nha Trang hiện nay, không một vị trí đất nào cách biển chỉ trên 100m như ACC mà có giá như trên.

Đi bộ chưa đầy 5 phút là tới biển, cách bến du thuyền quốc tế vài trăm mét, khu vực này được quy hoạch thành khu du lịch tâm linh, dự án ACC trở thành đốm sáng thu hút các nhà đầu tư bất động sản hiện nay.

Trong sự yên ắng của thị trường bất động sản hiện tại thì sự xuất hiện của một dự án có những ưu thế vượt trội như ACC là một tín hiệu vui cho Nha Trang vậy. Dự án này cũng sẽ là sự lựa chọn mang lại hiệu quả cho nhà đầu tư.