Đức Trọng nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách

Theo UBND H.Đức Trọng, thu NSNN trên địa bàn đến ngày 26.11 đạt hơn 839,8 tỉ đồng, đạt 89% so với dự toán giao; ước thực hiện năm 2019 là 932 tỉ đồng, đạt 99% dự toán và bằng 115% so với cùng kỳ. Trong đó, thu NSNN do huyện quản lý ước thực hiện năm 2019 là 526 tỉ đồng, đạt 113% so với dự toán và bằng 125% so với cùng kỳ.

Ông Đinh Cao Khang, Phó chi cục trưởng Chi cục thuế khu vực Đức Trọng - Đơn Dương cho biết thêm, riêng số thu quan trọng tại địa bàn tính đến thời điểm 26.11 như thuế phí thu được trên 243,7 tỉ đồng, đạt 90% dự toán và thu cấp, thuê đất, bán nhà đạt hơn 196,5 tỉ đồng, đạt đến 114% so với dự toán, ước thực hiện 12 tháng đối với 2 loại thuế này sẽ đạt và đạt vượt mức kế hoạch giao. Cũng theo ông Khang, trong bối cảnh kinh tế xã hội nói chung tại địa phương vẫn còn những khó khăn nhất định như nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn về tài chính, vốn, nhân công và tiêu thụ sản phẩm, mặt khác giá cả nông sản không ổn định, dịch bệnh trên đàn gia súc diễn biến phức tạp… nhưng thu đạt con số trên là đáng ghi nhận. Có được kết quả này, trước hết là sự lãnh chỉ đạo sát sao, kịp thời của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, ngành thuế cấp trên, Chi cục thuế đã triển khai có hiệu quả các chính sách do Quốc hội, Chính phủ ban hành. Cùng với đó là sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ của các ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn, sự nỗ lực của toàn thể CBCC ngành thuế và sự đồng thuận của các doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong việc tuân thủ các chủ trương, chính sách của Nhà nước trong việc thực hiện nghĩa vụ thuế. “Ngay từ đầu năm, Chi cục thuế đã tổ chức triển khai kịp thời các giải pháp theo Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và chỉ thị của UBND tỉnh về triển khai thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội, dự toán NSNN; xây dựng chương trình hành động cụ thể triển khai thực hiện kế hoạch. Đồng thời tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách, đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường kiểm soát và khai thác nguồn thu, chú trọng việc hỗ trợ, giải quyết khó khăn cho người nộp thuế gắn với đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp nộp thuế”, ông Khang cho hay.

Tuy nhiên, theo đánh giá của UBND H.Đức Trọng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác thu NSNN trên địa bàn vẫn còn một số tồn tại như: tổng thu NSNN do tỉnh quản lý ước thực hiện không đạt nên ảnh hưởng nhất định đến số thu điều tiết huyện được hưởng. Một số khoản thu do huyện quản lý vẫn chưa đạt dự toán và công tác xử lý nợ tại một số địa bàn chưa đạt hiệu quả. Một số xã chưa triển khai đồng bộ các giải pháp thu NSNN… Trước tình hình trên, UBND H.Đức Trọng chỉ đạo các đơn vị liên quan tiếp tục triển khai các biện pháp tăng cường có hiệu quả các đề án quản lý thuế đã được UBND tỉnh ban hành. Tập trung rà soát lại toàn bộ hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn, tăng cường kiểm tra việc sử dụng hóa đơn cuốn về doanh thu ngành, nghề, tỉ lệ tính thuế và thực hiện có hiệu quả công tác thu hồi nợ đọng, tăng cường công tác chống thất thu. Đối với các đơn vị, địa phương đã hoàn thành dự toán không được dừng hoặc giãn tiến độ thu, phấn đấu thu vượt mức dự toán giao; những đơn vị chưa đạt phải thường xuyên đánh giá kết quả, tiến độ thực hiện để có giải pháp chỉ đạo, điều hành kịp thời, đảm bảo hoàn thành dự toán thu được giao.