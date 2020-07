Epic Town - Dự án chiến lược thị trường bất động sản Nam Đà Nẵng

Với hạ tầng hoàn thiện 100%, pháp lý sổ đỏ đảm bảo, Epic Town được ngân hàng hỗ trợ vay vốn, dự báo là sản phẩm đầu tư hiệu quả, an toàn trong thời điểm hiện tại.

Epic Town được định vị là khu đô thị chiến lược khi sở hữu vị trí cửa ngõ phía Nam TP.Đà Nẵng giáp với Quảng Nam. Khu vực ngã tư trung tâm này vừa là trung tâm hành chính mới của Khu đô thị Điện Thắng (Điện Thắng Bắc, Điện Thắng Trung và Điện Thắng Nam).

Dự án sở hữu ưu thế vượt trội về giao thông khi mặt tiền là QL1A (nằm ngay trạm thu phí) và tuyến đường DH7 rộng 27m kết nối từ KCN Trảng Nhật qua QL1A xuống bãi biển Viêm Đông, An Bàng, Hà My, thuận tiện đi về Đà Nẵng, phố cổ Hội An, thông xuống cung đường ven biển Quảng Nam - Đà Nẵng với đường DH7.

Epic Town nằm trên QL1A đoạn trạm thu phí cửa ngõ Nam Đà Nẵng - Quảng Nam Ảnh: Phú Thành

Không chỉ có vị trí đắc địa, Epic Town còn nổi bật bởi các tiện ích nội ngoại khu trong bán kính 500m như hệ thống giáo dục trường học các cấp, trạm y tế, bệnh viện, chợ truyền thống (phố chợ Thanh Quýt).

Dự án còn dành nhiều quỹ đất cho không gian công cộng, công viên kết hợp khu vui chơi, thể thao, hành lang cây xanh cảnh quan, trung tâm thương mại, dịch vụ và cả trường mẫu giáo… đáp ứng đầy đủ công năng của một khu đô thị mới.

Công viên nội khu dự án đã đưa vào sử dụng Ảnh: Phú Thành

Đô thị vệ tinh Đà Nẵng

Đặc biệt, nằm giữa dự án là 2 công viên lớn đóng vai trò như lá phổi cho toàn bộ khu dân cư, được bố trí dọc theo tuyến từ Đông sang Tây, tạo không gian sống xanh, trong lành.

Tọa lạc khu vực sầm uất về thương mại dịch vụ, Epic Town không chỉ giúp cư dân an cư, mà có thể khai thác kinh doanh ngay nhờ hệ sinh thái xung quanh dự án với chuỗi nhà hàng tiệc cưới, tuyến phố mua sắm, ẩm thực, các khách sạn, nhà nghỉ.

Trong tương lai, khi trung tâm thương mại tại dự án được hoàn thành, Khu đô thị Điện Thắng chắc chắn trở thành tâm điểm của TX.Điện Bàn, thay đổi diện mạo đô thị khu vực, là điểm đến an cư, đầu tư.

Vị trí liên kết vùng đưa Epic Town trở thành đô thị vệ tinh Đà Nẵng Ảnh: Phú Thành

Đại diện chủ đầu tư cho biết, việc ra mắt Epic Town sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý nhằm đảm bảo sản phẩm an toàn cho khách hàng, khẳng định uy tín của chủ đầu tư, đơn vị phát triển và phân phối, giúp thị trường phát triển ổn định, bền vững.

Ông Nguyễn Bảo Huy, Tổng giám đốc Công ty CP Thương mại và Dịch vụ Địa ốc Babylon chia sẻ, Epic Town - Khu đô thị Điện Thắng phát triển quỹ đất nền bổ sung vào dòng sản phẩm chất lượng, đảm bảo pháp lý, kích thích đầu tư, đồng thời việc xây dựng khu đô thị đồng bộ, hiện đại tại đây góp phần đưa TX.Điện Bàn cùng Hội An, Tam Kỳ trở thành 3 đô thị động lực chính của tỉnh Quảng Nam, trong đó Epic Town với vị trí đắc địa, trở thành đô thị vệ tinh của TP.Đà Nẵng.