Hệ thống thông tin quản lý: Sự giao thoa giữa công nghệ và kinh doanh

Ngành hệ thống thông tin quản lý (Management Information Systems - MIS) là gì?

Làm sao để tổng giám đốc ngân hàng ngồi tại hội sở có thể nắm bắt, quản lý được toàn bộ thông tin của hàng trăm chi nhánh, điểm giao dịch, hàng chục ngàn nhân viên, cùng hàng triệu giao dịch phát sinh mỗi ngày?

Làm sao để những chuỗi siêu thị bán lẻ có thể quản lý được doanh thu, tồn kho của hàng trăm điểm bán hàng, hàng ngàn loại mặt hàng và hàng triệu lượt khách hàng giao dịch mỗi ngày?

Làm sao để một CEO có thể quản lý một cách toàn diện các vấn đề về chiến lược, sản xuất, nhân sự, kế toán, tài chính, marketing và bán hàng, tồn kho, công nợ, thuế, cung ứng nguyên liệu, dự án… của doanh nghiệp để ra các quyết định kinh doanh một cách kịp thời và chính xác?

Làm sao các công ty có thể thu thập, lưu trữ và phân tích một khối lượng lớn thông tin của khách hàng từ đó có chiến lược và phương thức kinh doanh, marketing phù hợp, hiệu quả?

Nếu bạn băn khoăn trước các câu hỏi trên hay quan tâm đến các từ khóa như IoT, Big data, Cloud, Corebanking, ERP, Digital transformation… bạn hãy dành thời gian tìm hiểu về ngành Hệ thống thông tin quản lý nhé.

Sinh viên khoa Hệ thống Thông tin Quản lý, vô địch thế giới MS Word cuộc thi Microsoft Office World Champion

Hệ thống thông tin quản lý (MIS) là sự kết hợp giữa hệ thống thông tin (IS) và quản lý (M). Trong đó, IS bao gồm công nghệ thông tin (IT), quy trình và con người. IT thì bao gồm phần cứng, phần mềm, mạng và dữ liệu. Đây được xem là một ngành học giao thoa giữa công nghệ thông tin và kinh doanh quản lý với phạm vi ứng dụng và nhu cầu của thị trường lao động rất lớn.

Ngành Hệ thống thông tin quản lý tập trung vào thiết kế, quản trị, vận hành và quản lý các hệ thống thông tin; phân tích dữ liệu; kết nối giữa các bên liên quan trong một tổ chức, thu thập, phân tích, đánh giá và phân phối những thông tin chính xác phục vụ cho việc ra quyết định trong các cơ quan chính phủ, doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức tài chính… và cho bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức nào.

Mục tiêu đào tạo:

• Trường Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh (BUH) đào tạo cử nhân Ngành Hệ thống thông tin quản lý ( www.khoahtttql.buh.edu.vn ).

• Sinh viên Ngành Hệ thống thông tin quản lý được đào tạo và trang bị:

- Kiến thức nền tảng về các chức năng quản trị trong vận hành sản xuất, cung ứng dịch vụ, kế toán tài chính, nhân sự, marketing… tại doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức tài chính;

- Kiến thức chuyên sâu về thiết kế, vận hành, phát triển các hệ thống thông tin, về khai phá, quản trị cơ sở dữ liệu, về phân tích nghiệp vụ và tư vấn giải pháp phần mềm cho doanh nghiệp quản trị kinh doanh;

- Kỹ năng tư vấn, lập kế hoạch, xây dựng và triển khai các dự án Hệ thống thông tin quản lý; đánh giá, thẩm định và quản lý các hệ thống thông tin trong doanh nghiệp;

- Kỹ năng tổ chức thu thập, phân tích và xử lý số liệu nhằm hỗ trợ cho việc ra quyết định trong kinh doanh và quản lý;

- Kỹ năng phân tích kinh doanh, mô hình hóa hoạt động kinh doanh và chuyển hóa nghiệp vụ kinh doanh thành hệ thống thông tin;

- Kỹ năng giải quyết vấn đề; tìm kiếm các ý tưởng, khám phá tri thức, giải quyết các tình huống trong lĩnh vực hệ thống thông tin;

- Kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tư duy sáng tạo, phản biện và tư duy hệ thống.

• Sinh viên tốt nghiệp Ngành Hệ thống thông tin quản lý của Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh có đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết về công nghệ thông tin và kinh tế, quản lý; có năng lực sáng tạo và ứng dụng hệ thống thông tin vào quản trị kinh doanh các doanh nghiệp một cách hiệu quả trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.

Đội ngũ Giảng viên của Khoa Hệ thống thông tin quản lý

Một số môn học tiêu biểu:

- Hệ thống thông tin quản lý

- Mạng truyền thông

- An toàn bảo mật thông tin

- Quản trị cơ sở dữ liệu

- Cấu trúc dữ liệu và giải thuật

- Lập trình hướng đối tượng

- Lập trình và thiết kế web

- Phát triển ứng dụng mã nguồn mở

- Phân tích thiết kế hệ thống thông tin

- Phân tích kinh doanh

- Kho dữ liệu và hệ thống hỗ trợ ra quyết định

- Hệ hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP)

- Quản trị dự án hệ thống thông tin…

Cơ hội nghề nghiệp

Sau khi tốt nghiệp Ngành Hệ thống thông tin quản lý của Đại học Ngân hàng TP.Hồ Chí Minh, sinh viên có thể đảm nhận các công việc liên quan đến quản trị, vận hành, phát triển hệ thống thông tin trong tổ chức; phân tích, thiết kế, quản trị dữ liệu; phân tích, tư vấn giải pháp phần mềm kinh doanh… ở bất kỳ doanh nghiệp hay tổ chức nào. Một số vị trí công việc cụ thể như:

- Chuyên viên phân tích và thiết kế hệ thống

- Chuyên viên kiểm thử hệ thống

- Chuyên viên kiểm thử phần mềm

- Chuyên viên hỗ trợ kỹ thuật

- Quản trị viên hệ thống thông tin

- Chuyên viên thiết kế dữ liệu

- Chuyên viên lập trình

- Chuyên viên phát triển cơ sở dữ liệu

- Chuyên viên quản trị cơ sở dữ liệu

- Chuyên viên phân tích và khai phá dữ liệu

- Chuyên viên phân tích quy trình nghiệp vụ

- Chuyên viên kinh doanh sản phẩm và dịch vụ phần mềm

- Chuyên viên kiểm toán và kiểm soát hệ thống thông tin

- Giám đốc hệ thống thông tin (CIO)

- Và nhiều công việc có liên quan khác…

Những tố chất phù hợp với ngành:

- Luôn muốn cập nhật tiến bộ của công nghệ mới

- Yêu thích công nghệ và kinh doanh

- Có óc sáng tạo và tư duy hệ thống

- Có khả năng làm việc nhóm

- Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề

- Có khả năng giao tiếp và điều phối

- Có khả năng làm việc trong môi trường toàn cầu hóa…

Sinh viên Khoa Hệ thống thông tin quản lý tham gia hội thảo với chủ đề: "Triển khai ERP vào Doanh nghiệp và cơ hội việc làm tại FAST"

Tại sao bạn nên học ngành Hệ thống thông tin quản lý tại BUH ?

- Với hơn 15 năm kinh nghiệm đào tạo ngành Hệ thống thông tin quản lý, BUH là một trong những trường đại học tiên phong trong đào tạo MIS tại Việt Nam. Ngành MIS tại BUH được tiếp cận theo các chuẩn mới nhất (last updated) của thế giới.

- Sinh viên được trang bị toàn diện kiến thức về ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực quản trị kinh doanh, tài chính, ngân hàng, kế toán, marketing...

- Mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty phần mềm, công ty tư vấn giải pháp MIS.

- Cơ hội phát triển các kỹ năng thực hành thông qua các môn học, chương trình kiến tập, thực tập; hội thảo chuyên đề.

- Hoạt động phong trào đa dạng, rèn luyện và hình thành các kỹ năng cần thiết thông qua câu lạc bộ học thuật (GIEO club).

- Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp có việc làm cao…

Thông tin tuyển sinh năm 2020 của ngành Hệ thống thông tin quản lý:

(**) Thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi ĐGNL do ĐHQG TP.Hồ Chí Minh tổ chức đến hết ngày 10.9.2020.

