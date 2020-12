Hiểu đúng khi lựa chọn filler làm đẹp

Có rất nhiều công nghệ làm đẹp, giúp bạn lưu giữ được làn da không tuổi căng mịn và nhan sắc trẻ trung. Trong đó, filler là một trong những phương pháp đơn giản, an toàn và ít tốn kém nhất, và mang lại hiệu quả tức thì mà không cần phải đụng chạm dao kéo. Dù chỉ mới xuất hiện trong vài năm trở lại đây, nhưng filler đã trở thành xu hướng làm đẹp được nhiều chị em lựa chọn.

Hiện nay, có khá nhiều loại filler được sử dụng trong ngành thẩm mỹ và được phân chia theo nguồn gốc, cơ chế tác dụng, thời gian hiệu lực,…

Mặc dù là thủ thuật thẩm mỹ nội khoa đơn giản, khá an toàn, song trên thực tế, không ít người vẫn gặp phải những vấn đề không như mong muốn khi sử dụng. Có nhiều nguyên nhân nhưng chủ yếu là do kỹ thuật tiêm, trình độ của bác sĩ thực hiện và chất lượng của sản phẩm. Vì thế, các chị em có nhu cầu cần tìm đến các cơ sở làm đẹp thật sự uy tín cũng như tìm hiểu và lựa chọn các sản phẩm filler phù hợp có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Chị Lê Thuần Nhã Ngân - CEO Công ty Kiều Nga F&B - cho biết: Tuy là kỹ thuật y khoa chính thống nhưng cũng giống như các can thiệp thẩm mỹ khác, mọi thứ đều phải thực hiện một cách an toàn, đúng liều lượng, đúng kỹ thuật đồng thời sản phẩm phải có chất lượng và nguồn gốc rõ ràng. “Ngoài ra, mỗi loại filler sẽ có thời gian và hiệu quả khác nhau, do đó, trước khi sử dụng chị em nên cân nhắc, tham khảo và hỏi ý kiến bác sĩ để không ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như mong muốn làm đẹp của mình”.

Chị Lê Thuần Nhã Ngân - CEO Công ty Kiều Nga F&B

Là đơn vị chuyên cung cấp các loại mỹ phẩm cao cấp, Công ty TNHH TM Kiều Nga F&B mang đến cho khách hàng các sản phẩm chính hãng, có chất lượng tốt, đảm bảo các tiêu chuẩn chất lượng trong ngành dược mỹ phẩm, chất lượng sản phẩm và dịch vụ chu đáo chính là điều mà các khách hàng luôn tin tưởng và lựa chọn các sản phẩm của Kiều Nga F&B trong suốt thời gian qua.

Hiện nay, xu hướng và công nghệ làm đẹp luôn không ngừng thay đổi, để đa dạng hóa các dòng sản phẩm và phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của khách hàng, bên cạnh các đối tác thân thiết, Công ty Kiều Nga F&B luôn tăng cường hợp tác, tìm kiếm thêm các dòng sản phẩm mới từ nhà sản xuất dược mỹ phẩm hàng đầu trên thế giới đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ, chăm sóc khách hàng, đáp ứng hiệu quả cho nhu cầu của quý khách hàng.