Hội An có thêm sản phẩm du lịch mới

Với chủ đề "Thức giấc Hội An", chương trình nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An với sự tham gia của các diễn viên chuyên nghiệp cùng các đoàn nghệ thuật quần chúng đã đánh thức và làm bừng sáng không gian phố Hội.

UBND TP.Hội An cho biết, với mong muốn kích cầu du lịch, khôi phục bầu không khí sôi động của khu vực phố cổ và tạo ra các hoạt động mới lạ sáng tạo cho du khách, các đơn vị phối hợp đã ra mắt show diễn trên không gian phố cổ với chủ đề "Thức giấc Hội An".

Không gian phố cổ huyền ảo với áo dài và đèn lồng

Ký ức Hội An có kết cấu 5 phần, ngoài phần 4 được biểu diễn trong phố cổ, các phần còn lại gồm: Phần 1 Sinh Mệnh tái hiện sống động thuở mở mang bờ cõi, mầm sống sinh sôi. Phần 2 Đám cưới kể về Huyền Trân Công Chúa với Quốc Vương xứ Chăm pa, là cột mốc lịch sử đáng nhớ. Hình ảnh rước dâu bằng voi ấn tượng với hàng trăm diễn viên với những điệu nhảy múa đón dâu rộn ràng. Phần 3 Thuyền và Biển là quá tình chuyển mình phát triển của Hội An trở thành một thương cảng sầm uất của thế kỷ 16 - 17. Phần 5 Áo dài tôn vinh tà áo truyền thống, cầu nối giữa ký ức và thực tại, kết hợp hài hòa giữa nét cổ kính của phố cổ Hội An với hơi thở hiện đại.

Chương trình do Trung tâm Văn hóa thể thao và truyền thanh, truyền hình Hội An cùng Nhà hát Ký ức Hội An và cộng đồng doanh nghiệp tổ chức.

Trích đoạn phần 4 của show diễn thực cảnh Ký ức Hội An đã được giới thiệu trong chương trình.

Phần 4 “Bến bờ” lấy bối cảnh chính là phiên chợ quốc tế Hội An hội nhập với thế giới để truyền tải đến người xem hình không khí tấp nập, sôi động của một thương cảng quốc tế sầm uất bậc nhất khu vực Đông Nam Á thế kỷ 16 - 19.

Màn biểu diễn “Bến bờ” là điểm nhấn chính của chương trình nghệ thuật thực cảnh Ký ức Hội An. “Bến bờ” không chỉ cho khán giả thấy được ký ức vàng son của thương cảng Hội An mà còn thật sự làm họ mãn nhãn trước sự chuẩn bị kỹ lưỡng từng chi tiết từ tạo hình nhân vật, kỹ năng diễn xuất đến các tiểu xảo âm thanh, ánh sáng và lượng diễn viên hùng hậu.

Để đưa trích đoạn này từ sân khấu thực cảnh Ký ức Hội An với đầy đủ công cụ, đạo cụ, âm thanh ánh sáng tối tân ra được phố cổ cũng là nỗ lực lớn của Nhà hát Ký ức Hội An.

Đông đảo người dân, du khách hòa cùng đoàn rước đèn trong phố cổ

Ông Nguyễn Ngọc Sơn, biên đạo nghệ thuật của nhà hát, cho biết do phải thay đổi không gian và một số điều kiện đặc thù của phố cổ nên dù chỉ là trích đoạn ngắn nhưng đội ngũ diễn viên phải luyện tập rất nhiều.

“Kết quả của quá trình tập luyện miệt mài đã mang lại một đêm diễn nghệ thuật đầy thành công ở chân chùa Cầu. Tuy nhiên, du khách đến Hội An muốn cảm nhận được trọn vẹn một Ký ức Hội An chân thực và nghệ thuật nhất thì hãy ghé sân khấu thực cảnh của chúng tôi”, ông Nguyễn Ngọc Sơn chia sẻ.

Các diễn viên Nhà hát Ký ức Hội An với màn biểu diễn áo dài

Theo ông Phạm Thanh Tùng, đại diện cho Nhà hát Ký ức Hội An - Quần thể du lịch Ấn tượng Hội An, việc đưa một phần nhỏ của show thực cảnh Ký ức Hội An ra phố cổ nhằm chia sẻ trách nhiệm với địa phương, với cộng đồng trong việc góp phần vào nỗ lực chung phục hồi ngành du lịch bằng sản phẩm mới.

“Đó cũng là nhằm góp phần tạo ra các hoạt động khác biệt và sáng tạo để Hội An luôn bừng sáng trong nét cổ xưa và ký ức tự hào về văn hóa Hội An, giá trị Việt Nam. Có rất đông du khách tới thưởng thức và cổ vũ là nguồn động lực để Hội An nói chung, nhà hát Ký ức Hội An nói riêng, nỗ lực đưa văn hóa Việt lan tỏa xa hơn nữa”, ông Phạm Thanh Tùng nói.