Hôm nay 7.7, hội ‘mê chốt đơn’ trực chiến săn lùng ưu đãi trên Now

Sự kiện NowFood 7.7 Ăn cả thế giới là một trong những chương trình ưu đãi lớn nhất của Now trong năm. Hàng loạt khuyến mãi, ưu đãi xịn đã được Now và đối tác tung ra trong thời điểm này như chương trình “Á, Âu ăn đâu cũng freeship 7.7”; “Ăn món 5 châu giảm sâu 70k”; “Chỉ 7k săn món ngon lạ”; “Deal xịn giảm 70k”...

Đặc biệt hơn trong hôm nay 7.7, NowFood không chỉ sở hữu những món ăn ngon với giá siêu tốt mà chương trình còn “hot hòn họt” bởi độ cạnh tranh trong từng giây của các tín đồ ẩm thực khi săn ưu đãi. Vậy bạn đã sẵn sàng để “gom sạch” các chương trình khuyến mãi siêu hot của sự kiện NowFood 7.7 này chưa?

Hàng trăm mã freeship thả ga

Với sự kiện NowFood 7.7 Ăn cả thế giới, Now mạnh tay miễn phí vận chuyển cho mọi món ăn nằm trong bộ sưu tập “Á, Âu ăn đâu cũng freeship 7.7”. Theo đó, với các đơn hàng chỉ cần từ 30.000 đồng trở lên, bạn sẽ được giảm 15.000 đồng phí vận chuyển. Hàng loạt quán ăn tham gia bộ sưu tập này như 3 Râu - Gà rán, pizza và trà sữa, Steak Bin & Pizza, Delica - Mì Ý & Pizza… và còn rất nhiều các quán khác. Dù bụng đang cồn cào cũng đừng quên áp dụng các mã giảm phí vận chuyển này của Now nhé.

Bao la các ưu đãi độc quyền

Sự kiện NowFood 7.7 Ăn cả thế giới tạo nên sự khác biệt với các sự kiện khác không chỉ ở thế giới món ăn phong phú mà còn là các ưu đãi độc quyền. Và để “cạnh tranh” kịp với các “tín đồ NowFood” khác thì cao thủ không bằng tranh thủ, nên nếu muốn săn trọn deal ngon thì bạn đừng quên lưu sẵn các ưu đãi của ngày 7.7 nhé. Đó là “Chỉ 7k săn món ngon lạ”, “Ăn món 5 châu giảm sâu đến 70k” , “Vạn món 1đ” với hàng loạt thương hiệu như Bento Delichi, Trà sữa Maycha, Bún cay Thái 2 Thuận, Tiger Sugar Delivery, Mì Quảng 3 anh em, ShaShan – Bún nem nướng bánh hỏi, Kem bơ – Trái cây tô 251, xôi chiên nhà Sushi… Đặc biệt hơn, chỉ duy nhất trong ngày 7.7, NowFood sẽ tung ra bộ sưu tập “Vạn deal 50%” với sự góp mặt của các thương hiệu “đình đám” như Phúc Long Coffee & Tea, Starbucks Coffee, KOI Thé Cafe, Burger King…

Bên cạnh hàng trăm mã freeship, NowFood còn tung ra các ưu đãi độc quyền trong ngày 7.7

Nhân đôi ưu đãi trong 4 khung giờ vàng

Chương trình NowFood 7.7 Ăn cả thế giới sẽ có các khung giờ vàng là 7g, 9g, 13g, 17g để người dùng có cơ hội săn được giá giảm “hủy diệt” cho các món ăn chỉ từ 1.000 đồng hoặc 7.000 đồng và được ưu đãi kép với các mã freeship. Bên cạnh đó, khung 0g, 9g, 13g vừa được mở cho người dùng có cơ hội săn voucher tới tận 45.000 đồng. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng chính là hãy bật ngay báo thức cho các khung giờ vàng này, bởi trong lúc hội bạn bè đang ăn ngập mặt với giá ưu đãi thì có thể bạn sẽ vô tình quên và vuột mất giờ săn deal đấy.

Chọn thanh toán đơn giản tiện lợi cùng ví ShopeePay

Chăm đặt NowFood mà không biết thanh toán bằng ShopeePay thì thật là thiếu sót. Khi đã xác nhận đơn hàng trên app Now, dưới chân màn hình, phía tay trái, bạn sẽ thấy phương thức thanh toán bằng ShopeePay. Và tất nhiên, không nằm ngoài cuộc chơi, ShopeePay cũng tung ra ưu đãi cực HOT trong chương trình NowFood 7.7 Ăn cả thế giới lần này. Theo đó, khi đặt món trên Now và chọn thanh toán bằng ShopeePay, bạn sẽ được giảm tới 55.000 đồng cho một đơn hàng. Không khác gì tấm thẻ “quyền năng” để nhân ba ưu đãi đúng không nào?

Không quên Chiến NowFood Game, ăn ngon lại được thêm quà

Cuộc thi “Ăn cả thế giới - Quà mới mỗi ngày” đang đi đến ngày cuối cùng rồi. Với những món quà cực xịn của ngày 7.7 do nhãn hàng Bluestone trao tặng là 1 nồi chiên không dầu điện tử Bluestone 3.2l AFB-5869 trị giá 2.999.000 đồng, 1 máy xay sinh tố Bluestone BLB-5336 trị giá 1.599.000 đồng, 7 voucher trị giá 1 triệu đồng đã đủ khiến bạn cảm thấy hào hứng chưa. Đặc biệt, chỉ với một đơn hàng người chơi cũng có cơ hội nhận ngay các phần quà may mắn. Chi tiết về cuộc thi đang được công bố trên Fanpage của Now, bạn hãy lên xem kỹ thể lệ và sẵn sàng tham gia cuộc đua nhé.

Chia sẻ về sự kiện 7.7, ông Đặng Hoàng Minh - nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành của Now cho biết: “Now và đối tác mong muốn thông qua sự kiện 7.7 Ăn cả thế giới sẽ đưa đến cơ hội trải nghiệm ẩm thực 5 châu phong phú cho người dùng. Các ưu đãi giảm giá và freeship cũng như trò chơi tương tác là món quà nhỏ của Now và các đối tác dành cho khách hàng trong giai đoạn giãn cách xã hội, như một phần đóng góp lan toả năng lượng tích cực đến tất cả mọi người”.

Sự kiện NowFood 7.7 Ăn cả thế giới sẽ diễn ra song song với chương trình 7.7 Siêu hội hoàn xu trên Shopee, với các mặt hàng chỉ từ 7.000 đồng, triệu mã miễn phí vận chuyển, cơ hội săn voucher hoàn xu đến 77.000 đồng,… Hiện tại, NowFood đã có mặt trên ứng dụng Now và Shopee, người dùng chỉ cần truy cập vào biểu tượng NowFood có trên Shopee hoặc order trực tiếp trên ứng dụng Now để tận hưởng dịch vụ giao nhận đồ ăn Now với giá hấp dẫn ngay từ bây giờ.