Honda Việt Nam phát động chiến dịch ATGT tại Hà Nam lần thứ 4

Tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT Quốc gia; ông Trương Quốc Huy, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban ATGT tỉnh Hà Nam; ông Phùng Văn Huệ - Trưởng khối An toàn - Công ty Honda Việt Nam (HVN) và 1.200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên của tỉnh Hà Nam. Tại lễ phát động, HVN đã tặng 1.000 mũ bảo hiểm cho học sinh, thanh niên Hà Nam.

“Chiến dịch ATGT cùng HVN” năm thứ 4 tại Hà Nam diễn ra trong tháng 11, gồm: các tiết học về tầm quan trọng của việc đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông ở Trường tiểu học Xuân Khê, huyện Lý Nhân và Trường THCS An Ninh, huyện Bình Lục; đào tạo lái xe an toàn (LXAT) cho 200 cán bộ phụ trách an toàn thuộc Khu công nghiệp Đồng Văn 2, đào tạo LXAT cho 100 cán bộ chủ chốt Hội Nông dân tỉnh Hà Nam; hội thi tìm hiểu luật Giao thông và kỹ năng LXAT cho 300 sinh viên Trường đại học Công nghiệp Hà Nội, cơ sở Hà Nam.

HVN cũng phối hợp với Sở GD-ĐT Hà Nam triển khai các chương trình giáo dục về ATGT cho học sinh tất cả các cấp học trong tỉnh; dán đề can phản quang cho xe tải của các đối tác; đề xuất cải thiện hạ tầng giao thông và chia sẻ kỹ năng ATGT cho công nhân trong Khu công nghiệp Đồng Văn 2.

Đây là năm thứ 4 HVN tổ chức chiến dịch này tại Hà Nam, sau 3 năm triển khai thành công, với mong muốn nâng cao ý thức, cải thiện hành vi tham gia giao thông trong người dân, giảm tai nạn giao thông trên địa bàn.