IMG Huế giành giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019

Giải thưởng Quy hoạch đô thị Quốc gia 2019 là giải thưởng danh giá do Hội Quy hoạch đô thị Quốc gia tôn vinh các nhà quy hoạch, quản lý đô thị, doanh nghiệp, nhà thầu xây dựng, kiến trúc sư đã có những cống hiến xuất sắc trong quy hoạch, phát triển đô thị. Giải thưởng thông qua sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thi đua khen thưởng Trung ương Bộ Nội vụ, cùng Bộ Xây dựng, Bộ TN-MT và Phòng Thương mại Công nghiệp VN bảo trợ.

Một đại diện của Hội Quy hoạch đô thị Quốc gia chia sẻ: “Tranh giải năm nay có hàng trăm tác phẩm chất lượng, với hội đồng chấm chọn quy tụ các chuyên gia uy tín, dựa trên tiêu chí công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan và đặt trong tương quan chung của xây dựng đô thị, đặc biệt có GS Alfonso Vegara - Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng Quy hoạch vùng đô thị châu Âu tham gia, để chọn ra công trình có chất lượng, mang giá trị tư tưởng, nghệ thuật và xã hội cao”.

Đại diện IMG Huế, chủ đầu tư dự án An Cựu City Huế (ở giữa và bên phải) nhận cúp và giấy chứng nhận giải thưởng từ Hội Quy hoạch đô thị Quốc gia VN Kết quả, An Cựu City đã làm người dân cố đô tự hào, khi trở thành dự án đô thị duy nhất nhận được giải thưởng tại TP.Huế, tạo niềm tin để TP.Huế có thêm cơ sở tiến đến trở thành TP trực thuộc Trung ương.

Qua hơn 10 năm trưởng thành, hiện An Cựu City sở hữu các tiện ích đẳng cấp với phong cách sống văn minh. Hơn 10 năm trước, sự ra đời của An Cựu City với tầm nhìn xa của chủ đầu tư IMG Huế, đã thay đổi khái niệm bất động sản (BĐS) tại Huế, từ chỉ có đất nền chuyển dịch sang nhà phố liền kề với những dãy nhà đầu tiên của An Cựu City.

Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư IMG Huế, ông Lê Tự Minh xúc động bày tỏ: “Từ ý tưởng An Cựu City, tôi cùng anh Nguyễn Ngọc Thiện (nguyên lãnh đạo Thừa Thiên Huế) đã nhìn ra sứ mệnh mang đến cho người dân Huế những sản phẩm BĐS mới mẻ, phong cách sống tiện nghi, văn minh, với hình mẫu là Khu đô thị Phú Mỹ Hưng, biểu tượng của sự sung túc và thịnh vượng”.

An Cựu City được quy hoạch đầu tư bài bản, đồng bộ Dịp này, Công ty CP Đầu tư IMG Huế dành lời cảm ơn và khen tặng đến Nhà phân phối độc quyền dự án là Công ty CP Đất Xanh Bắc Miền Trung với thành tích bán hàng xuất sắc trong 4 tháng đầu năm 2019. Ông Tống Phước Hoàng Hưng, Tổng giám đốc Công ty CP Đất Xanh Bắc Miền Trung chia sẻ cá nhân ông cùng tập thể công ty thật sự rất hạnh phúc bởi góp phần mang lại cho người dân, nhà đầu tư những sản phẩm BĐS giá trị cao về chất lượng nhà ở, đồng thời sát cánh cùng chủ đầu tư, chính quyền các cấp dựng xây nên khu đô thị đáng sống và phát triển bền vững, phù hợp với định hướng, chiến lược phát triển của tỉnh Thừa Thiên Huế.

Với giải thưởng mà An Cựu City vừa sở hữu, cùng với các đại dự án đang triển khai xung quanh như Trung tâm thương mại An Đông, chợ du lịch Huế, Công viên CX3, cầu Lợi Nông 2… sẽ đưa danh tiếng An Cựu City lên tầm cao mới trên bản đồ đầu tư BĐS.

Chủ đầu tư cùng nhà phân phối độc quyền là Đất Xanh Bắc Miền Trung tin tưởng, nơi đây chắc chắn trở thành nơi đón dòng vốn đầu tư sôi động nhất trong thời gian ngắn, nhất là khi phân khu mới Galaxy Center sắp ra đời.