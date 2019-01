Keratin, bí quyết sở hữu mái tóc chắc khỏe cho nàng

Hiện nay trên thị trường đã xuất hiện dòng sản phẩm kết hợp đầy đủ các thành phần trên với tên gọi Welhair for Women. Đây là giải pháp toàn diện hỗ trợ giảm giảm chứng rụng tóc ở nữ giới do các nguyên nhân: máu lưu thông kém, thiếu hụt vitamin và dưỡng chất, bị ảnh hưởng bởi thuốc nhuộm tóc… Không chỉ chứa Keratin, Biotin, vitamin nhóm B, viên uống Welhair for Women còn cao Hà Thủ Ô, cao Bạch quả, chiết xuất Tre… giúp “đỏ da, đen tóc”, tăng cường độ chắc khỏe cho tóc, dưỡng tóc óng ả, ngăn rụng tóc hiệu quả hơn. Viên uống Welhair for Women – giải pháp mới cho chứng rụng tóc ở nữ giới Một mái tóc đẹp không chỉ phản ánh sức khỏe tốt mà còn tăng thêm nét nữ tính, trẻ trung và sức sống cho phụ nữ. Chị em đang đau đầu vì tình trạng tóc rụng quá nhiều, tóc thưa mỏng, xơ yếu, dễ gãy… hay người muốn sở hữu mái tóc chắc khỏe, óng mượt đều có thể sử dụng viên uống Welhair for Women để cải thiện sức khỏe mái tóc của mình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc. Hotline tư vấn 1900 7061. Website: http://dankhang.vn/ Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kì thành phần nào trong sản phẩm Không dùng cho phụ nữ có thai và cho con bú. Công ty CP Dân Khang 26A Lê Quốc Trinh, P.Phú Thọ Hòa, Q.Tân Phú, TP.HCM Số GPQC: 01138/2018/ATTP-XNQC