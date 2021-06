Khơi dậy tiềm năng phát triển Bắc Trà My

QL 40B, QL 24C, đường Đông Trường Sơn, tỉnh lộ Trà Kot - Tam Trà - Khu kinh tế mở Chu Lai đều băng qua và giao cắt tại Bắc Trà My. Khí hậu ôn hòa, đất đai trù phú, cây cối ở vùng núi này quanh năm tươi tốt và có nhiều loại dược liệu quý. Cùng với 31.000 ha rừng tự nhiên, nơi đây còn có 29.000 ha rừng trồng và đất lâm nghiệp, vừa bảo tồn đa dạng sinh học, vừa bảo vệ môi trường sinh thái và tạo sinh kế cho cư dân bản địa. Sở hữu nhiều tài nguyên khoáng sản trữ lượng lớn như vàng, quặng thiếc, vật liệu xây dựng…

Bắc Trà My còn là vùng cung ứng nguyên, vật liệu thiết yếu cho phát triển công nghiệp của Quảng Nam và các vùng lân cận. Thiên nhiên ưu đãi, Bắc Trà My có Núi Hòn Bà, cao 1.500m so với mặt nước biển, luôn ẩn mình trong mây trắng… Tại Bắc Trà My còn lưu giữ hầu như nguyên vẹn nhiều nét văn hóa, sinh hoạt đặc trưng của đồng bào các dân tộc Cor, Cadong, Mơ Nông bản địa.

Ông Thái Hoàng Vũ, Chủ tịch UBND H.Bắc Trà My, khẳng định phương châm của địa phương là luôn coi doanh nghiệp là đối tác phục vụ, doanh nhân về đầu tư là công dân của huyện, Bắc Trà My chỉ đạo các cấp, ngành quyết liệt rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đầu tư kinh doanh. Huyện đương nhiên sẽ áp dụng mức ưu đãi cao nhất và có sự hỗ trợ về đất đai, tín dụng, đào tạo nghề, mặt bằng. Đồng thời, tăng cường trách nhiệm, hiệu quả công vụ xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, giúp các nhà đầu tư kịp thời và thuận lợi nhất.