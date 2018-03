Không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

Kể từ ngày thành lập đến nay, tập thể sư phạm nhà trường đã không ngừng phấn đấu, từng bước phát triển cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy học với mục tiêu trở thành một trung tâm giáo dục hiện đại của khu vực.

Với đặc thù của một cơ sở giáo dục tư thục, trong suốt quá trình hoạt động, lãnh đạo Trường TH-THCS-THPT Bùi Thị Xuân luôn triển khai đồng bộ các giải pháp như phát triển cơ sở vật chất, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng CNTT vào quản lý... Song song đó, nhà trường chú trọng công tác xây dựng đội ngũ giáo viên, nhân viên có trình độ chuyên môn cao, sáng tạo và luôn tâm huyết với nghề. Sự tận tụy đã trở thành ý thức trách nhiệm, đặc biệt là chữ “tâm” luôn thể hiện trong từng hành vi ứng xử của những người làm công tác giáo dục tại Trường Bùi Thị Xuân.

Những giải pháp đồng bộ đó đã từng bước góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường, thể hiện qua kết quả ấn tượng ở từng năm học. Năm học 2017-2018, nhà trường có hơn 5.500 học sinh các cấp. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT luôn nằm trong top 5 những trường có tỷ lệ đỗ tốt nghiệp cao nhất của tỉnh Đồng Nai. Học sinh trúng tuyển vào đại học, cao đẳng hằng năm đạt hơn 85%. Song song với các hoạt động giáo dục tri thức, nhà trường luôn chú trọng giáo dục nhân cách cho học sinh thông qua nhiều hình thức đa dạng và phong phú…





Sau gần 20 năm hình thành và phát triển, trường Bùi Thị Xuân đã tự khẳng định để trở thành “thương hiệu mạnh” của ngành giáo dục Đồng Nai và không ngừng phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực cho quá trình hội nhập của đất nước. Trong giai đoạn mới, sự phát triển đó không phải để cạnh tranh hình thức mà luôn hướng đến cái đích của mục tiêu giáo dục, đó là hình thành và phát triển tài năng, nhân cách cho thế hệ trẻ hôm nay.



Cô Phạm Ngọc Lý - Phó hiệu trưởng Trường Bùi Thị Xuân





Phần lớn học sinh khi mới vào Trường Bùi Thị Xuân đều có trình độ tiếng Anh rất kém do quá trình học tập thiếu khoa học, dẫn đến khi học xong thì “chữ trả cho thầy”. Nhận rõ những hạn chế đó, Ban Giám đốc cùng Hội đồng Sư phạm nhà trường đã đề ra nhiều giải pháp nâng cao chất lượng học tiếng Anh cho học sinh. Cụ thể, chương trình học tiếng Anh được triển khai bài bản, khoa học, bắt đầu từ bậc tiểu học đến THCS, THPT. Kèm theo đó là phương pháp giảng dạy mới, vừa đảm bảo chương trình sách giáo khoa, vừa phát huy tính sáng tạo của thầy và trò. Tài liệu học tập do đích thân thầy giám đốc với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy tại Mỹ và sự cộng tác của các giáo viên giảng dạy tiếng Anh trong nước trực tiếp biên soạn và truyền đạt. Bên cạnh đó là đội ngũ hùng hậu các giáo viên người Mỹ trực tiếp đứng lớp. Do vậy, chất lượng học tập của các em có nhiều tiến bộ rõ rệt. Học sinh từ bậc tiểu học có thể tự tin giao tiếp, trò chuyện bằng tiếng Anh một cách lưu loát. Để các em có những trải nghiệm tốt hơn trong quá trình học tập, hằng năm nhà trường đều tổ chức ôn tập miễn phí và tạo cơ hội cho học sinh dự thi chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge các cấp độ. Năm 2017, Trường Bùi Thị Xuân có 780 học sinh dự thi. Kết quả 100% đều đạt, trong đó rất nhiều em đạt điểm tuyệt đối. Nhiều học sinh dù đang học ở bậc THCS đã đạt tới trình độ KET-PET- B1-B2, bậc THPT nhiều em đã đạt tới trình độ IELTS 6.0. Lễ trao chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge được tổ chức thường niên vào dịp chào đón năm mới như một sinh hoạt truyền thống của nhà trường. Mục tiêu hướng tới của Ban lãnh đạo nhà trường là nhân rộng quy mô cũng như chất lượng đào tạo ngoại ngữ cho hầu hết học sinh, để khi ra trường các em đều có trình độ tiếng Anh đạt chuẩn quốc tế.