Land Rover Việt Nam bàn giao đội xe cao cấp cho Four Seasons The Nam Hai

Với vị thế là một trong những khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất tại Việt Nam, Four Seasons Resort The Nam Hải đã mạnh dạn đầu tư đội xe hạng sang Range Rover Sport và Discovery đến từ hãng xe danh tiếng Land Rover, nhằm nâng chuẩn mực dịch vụ trung chuyển tại Đà Nẵng và Hội An lên một tầm cao mới cũng như mang đến cho khách hàng những trải nghiệm ấn tượng nhất khi khám phá vẻ đẹp dải đất miền Trung giàu bản sắc cùng thương hiệu Four Seasons.

Ông Anthony J. Gill - Tổng giám đốc Four Seasons Resort The Nam Hải chia sẻ: “Tự hào là khu nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu tại dải đất duyên hải miền Trung xinh đẹp, là đại diện duy nhất của Việt Nam nằm trong Top 100 khách sạn/khu nghỉ dưỡng tốt nhất thế giới năm 2018 của tạp chí Travel + Leisure, Four Seasons Resort The Nam Hai luôn nỗ lực không ngừng để đem đến cho khách hàng những trải nghiệm cao cấp và ấn tượng khó phai. Để minh chứng cho điều đó, chúng tôi đã quyết định trở thành Khu nghỉ dưỡng đầu tiên tại Việt Nam sở hữu và phục vụ khách hàng với dòng xe Range Rover Sport và Discovery nổi tiếng đến từ hãng xe Land Rover. Là thương hiệu đã được khẳng định trên toàn thế giới về thiết kế đỉnh cao, nội thất tinh tế cũng như hoạt động ổn định và độ an toàn cao, chúng tôi tin rằng Land Rover sẽ đáp ứng và thỏa mãn được những yêu ngày càng khắt khe hơn của những khách hàng cao cấp đến với Four Seasons Resort The Nam Hai”.

Tọa lạc bên bãi biển Hà My thơ mộng, Four Seasons Resort The Nam Hai là khu nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế, mang đến cho du khách cơ hội khám phá vẻ đẹp và nền văn hóa của miền duyên hải Miền Trung Việt Nam. Từ đây, du khách có thể dễ dàng ghé thăm 3 di sản thế giới được UNESCO công nhận: Phố cổ Hội An, Quần thể di tích Cố đô Huế và Thánh địa Mỹ Sơn. Với việc ra mắt đội xe sang trọng Range Rover Sport và Discovery, Four Seasons Resort The Nam Hai đã thiết lập tiêu chuẩn dịch vụ trung chuyển mới, mang lại cho du khách những trải nghiệm tinh tế và cao cấp chưa từng có tại Việt Nam.

Bà Nguyễn Vũ Thanh Thảo - Tổng giám đốc Royal Auto Sài Gòn - đơn vị phân phối ủy quyền của thương hiệu Jaguar Land Rover tại miền Nam chia sẻ: “Chúng tôi rất vui mừng cung cấp đội xe Land Rover cho đối tác Four Seasons The Nam Hai - đối tác xe theo lô đầu tiên tại Việt Nam của chúng tôi để mang đến dịch vụ thượng hạng cho các khách hàng thông qua giá trị của thương hiệu Land Rover bởi Tính cá nhân hóa, Trải nghiệm độc đáo, Dịch vụ chăm sóc khách hàng di động (Mobile Service) cung cấp dịch vụ kiểm tra và bảo dưỡng xe miễn phí định kỳ 2 tháng một lần cho tất cả khách hàng tại thị trường miền Trung… đã mang đến sự an tâm cho khách hàng tại khu vực này khi sở hữu xe chính hãng và sự tự tin cho chúng tôi khi cung cấp những sản phẩm của chúng tôi tại thị trường này”.

Dịch vụ Kinh doanh xe theo lô (Fleet & Business) của Jaguar Land Rover Việt Nam mới được triển khai trong thời gian gần đây với chính sách bán hàng ưu đãi, gói cho thuê và gói hỗ trợ tài chính linh hoạt áp dụng đối với số lượng từ 5 chiếc trở lên đáp ứng nhu cầu đa dạng từ khách hàng như: các doanh nghiệp, các tổ chức cho thuê xe hoặc thuê tài chính, các công ty cho thuê xe, các đối tác chiến lược, các đối tác cung ứng dịch vụ, các đối tác có thỏa thuận khung quốc tế với Jaguar Land Rover.

Range Rover Sport và Discovery đều là hai mẫu xe SUV địa hình hạng sang của thương hiệu Land Rover. Range Rover Sport với thiết kế năm chỗ ngồi thuộc dòng xe Range Rover. Discovery là mẫu xe khác biệt khi sở hữu ba hàng ghế với bảy chỗ ngồi. Cả hai mẫu xe đều cho không gian nội thất rộng rãi, sang trọng, hiệu suất và tính năng vượt địa hình điển hình của thương hiệu Land Rover với tinh thần thách thức mọi giới hạn đậm chất Anh Quốc.

Các mẫu xe thuộc thương hiệu Land Rover khi bán ra đều bao gồm 3 năm bảo hành tiêu chuẩn toàn cầu hoặc 100.000 km đầu tiên (tùy điều kiện nào đến trước) và gói bảo dưỡng 5 năm miễn phí và cơ hội mua gói gia hạn bảo hành lên đến 2 năm.