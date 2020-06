Lễ hội Áo dài tôn vinh danh thắng, văn hóa Việt Nam

Việc đưa danh thắng, văn hóa Việt Nam lên 17 bộ áo dài trong bộ sưu tập Lễ hội Áo dài, là những sáng tạo của tập thể các biên đạo và 17 nhà thiết kế, với kỳ vọng mang lại không gian nghệ thuật độc đáo, áp dụng công nghệ biểu diễn mới…

Màn trình diễn siêu tưởng trên sân khấu 25.000m2

Lễ hội Áo dài Hội An - Danh thắng Việt Nam vào ngày 14.6 tới đây trên sân khấu thực cảnh Ký ức Hội An là câu chuyện kể về đời sống của chiếc áo dài qua mọi nẻo đường đất nước, qua bao thăng trầm lịch sử.

Ý tưởng xuyên suốt thể hiện trên các tà áo dài là 17 di sản và danh thắng Việt Nam từ Hoàng thành Thăng Long, vịnh Hạ Long, di tích Tràng An, Thánh địa Mỹ Sơn, chùa Cầu Hội An, Phong Nha Kẻ Bàng cho tới cồng chiêng Tây nguyên...

Lễ hội có sự tham gia của hàng trăm diễn viên múa và người mẫu, trình diễn trên sân khấu hiện đại của Ký ức Hội An quy mô 25.000m2, hứa hẹn tạo nên nhiều cảm xúc mới về áo dài.

Nhà thiết kế Minh Hạnh cho biết, lựa chọn sân khấu thực cảnh Ký ức Hội An cho show diễn vì ấn tượng trước hình ảnh xuyên suốt của màn trình diễn thực cảnh các cô gái trong tà áo dài trên con đường tơ lụa.

Với những ấn tượng đã có, việc làm mới và nhấn mạnh áo dài là chủ thể của Lễ hội Áo Dài Hội An sẽ đưa khán giả từ quá khứ đến hiện tại và cả câu chuyện áo dài cho tương lai bằng những màn biểu diễn nghệ thuật kết hợp sự cổ kính với hơi thở hiện đại.

Nhà thiết kế Minh Hạnh khẳng định: “Ngay từ lần đầu tiên đến sân khấu thực cảnh Ký ức Hội An tôi đã thấy thật đặc biệt. Tại đây không gian trình diễn với công nghệ cao bậc nhất Việt Nam và đội ngũ biên đạo, diễn viên nhiều kinh nghiệm, nhiều năng lượng tích cực, chắc chắn 17 bộ sưu tập áo dài sẽ được thăng hoa”.

Còn nhà thiết kế Chula (bộ sưu tập Phố cổ Hội An) cho rằng, di sản phố cổ Hội An là "một thực thể sống" với hai mặt giá trị cụ thể. Một bên là những giá trị văn hóa bề nổi đang được bổ sung, thay đổi thường xuyên nhằm đáp ứng với nhu cầu cần có của một thành phố du lịch. Một bên là cuộc sống thực của người dân phố Hội ngay trong lòng di sản.

Việc đưa các giá trị danh thắng, di sản của Việt Nam gắn với áo dài là một đề tài khó, thiết kế, trình diễn áo dài gắn với danh thắng và di sản Việt Nam càng khó hơn. Nhưng với tình yêu không giới hạn dành cho áo dài, Lễ hội Áo dài lần đầu trên sân khấu thực cảnh Ký ức Hội An sẽ là một trải nghiệm đặc biệt.

"Khi trình diễn bộ sưu tập với hình ảnh các danh thắng Việt Nam tại sân khấu thực cảnh Ký ức Hội An ngày 14.6, chắc chắn áo dài sẽ có thêm giá trị mới. Đó cũng là diện mạo mới thật sinh động, thật duyên dáng, thật mới lạ trên hành trình sáng tạo, nâng tầm và khẳng định giá trị bản sắc văn hóa Việt Nam" Tổng đạo diễn Lễ hội Áo dài Hội An - Danh thắng Việt Nam, Nhà thiết kế Minh Hạnh

Trên nền nhạc Chămpa, nhà thiết kế Cao Duy sẽ có bộ sưu tập “Thánh địa Mỹ Sơn” với ý tưởng của một quần thể kiến trúc gồm nhiều đền đài tráng lệ. Đó không chỉ lưu giữ lại được những dấu tích cổ xưa của một nền văn hóa mà còn chứa đựng những giá trị về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật vô cùng độc đáo.

Lễ hội Áo dài còn góp mặt Hoa hậu Việt Nam 2010 trong vai trò nhà thiết kế Ngọc Hân, trình làng bộ sưu tập “Nhã nhạc cung đình Huế” kết hợp vơi họa sĩ Phạm Trinh.

Lịch sử, văn hóa trên tà áo dài

Theo đại diện Công viên Ấn tượng Hội An và show diễn Ký ức Hội An, ý nghĩa và vai trò của áo dài trong show thực cảnh đã được khẳng định sau 2 năm công diễn. Việc tổ chức Lễ hội Áo dài Hội An - Danh thắng Việt Nam ngay tại sân khấu Ký ức Hội An nhằm càng tôn thêm vẻ đẹp, giá trị của áo dài, với lượng du khách đến công viên và quan tâm đến show thực cảnh, Lễ hội Áo dài kỳ vọng quảng bá giá trị danh thắng, văn hóa Việt Nam qua các bộ sưu tập.

Theo ban tổ chức, ngoài 200 diễn viên Ký ức Hội An, tham gia trình diễn còn có khoảng 30 người mẫu chuyên nghiệp nổi tiếng, và danh ca hải ngoại Elvis Phương.

Các bộ sưu tập khác được trình diễn trong Lễ hội Áo dài Hội An - Danh thắng Việt Nam vào lúc 20 giờ, ngày 14.6 tại sân khấu thực cảnh Ký ức Hội An trong Công viên Ấn tượng Hội An.