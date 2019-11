Mở rộng thị trường kinh doanh ra nước ngoài, hướng đi mới của nhà đầu tư Việt

Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam cùng quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, mở cửa thị trường, do đó hoạt động đầu tư trực tiếp ra nước ngoài của các doanh nghiệp Việt Nam đang có xu hướng gia tăng. Không chỉ tăng trưởng nhanh chóng ở các thị trường truyền thống mà các nhà đầu tư tiên phong còn mở rộng sang các quốc gia ở châu Mỹ, châu Úc, châu Âu… với nhiều cơ hội và tiềm năng phát triển.

Đồng thời, hợp tác và liên kết toàn cầu là một trong những xu thế thúc đẩy nền kinh tế thế giới phát triển nhanh chóng, trong đó có Việt Nam. Một trong những minh chứng điển hình về sự hợp tác toàn cầu đó là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương CPTPP (Comprehensive and Progressive Agreement for Trans - Pacific Partnership) - Hiệp định về nguyên tắc thương mại giữa Úc, Brunei, Canada, Chile, Nhật Bản, Malaysia, México, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam. Mỹ có khả năng sẽ quay lại CPTPP trong tương lai.

Vậy, điều gì hấp dẫn các doanh nghiệp Việt đầu tư ra nước ngoài trong giai đoạn hiện nay?

Nhằm giải đáp thắc mắc và tạo cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam cập nhật thông tin về thị trường và tìm kiếm cơ hội kinh doanh, đầu tư ra nước ngoài, Investors Club (Công ty thành viên của USIS Group) hân hạnh phối hợp với CLB CEO Chìa khóa thành công và CLB Doanh nhân 2030 tổ chức lần đầu tiên buổi Tọa đàm “Kinh doanh và Đầu tư toàn cầu” tại KS New World Sài Gòn vào ngày 26.11.2019.

Tham dự sự kiện, nhà đầu tư có cơ hội trao đổi trực tiếp với các diễn giả và chuyên gia hàng đầu về lĩnh vực đầu tư và kinh doanh quốc tế thông qua các nội dung như: Tư vấn và giới thiệu các lĩnh vực kinh doanh tiềm năng tại Mỹ, Úc và Canada; Cập nhật những vấn đề pháp lý liên quan đến việc thành lập doanh nghiệp, quản trị nhân sự, các lĩnh vực khuyến khích đầu tư tại nước ngoài; Cơ hội trao đổi trực tiếp với một số nhà đầu tư điển hình đang kinh doanh thành công tại thị trường Mỹ, Úc, Canada; Ngoài ra, đây cũng là cơ hội tốt để các nhà đầu tư cập nhật thông tin thị trường thông qua những dự án tiềm năng, an toàn và tìm kiếm cơ hội đầu tư kinh doanh mới, giảm thiểu rủi ro.

Investors Club là một trong những công ty thành viên của USIS Group, được ra đời nhằm tạo một sân chơi bổ ích dành cho các nhà đầu tư tại Mỹ và Việt Nam có cơ hội gặp gỡ, giao lưu, xây dựng mối quan hệ, trao đổi kinh nghiệm cũng như tìm kiếm đối tác kinh doanh mới.