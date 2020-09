Nam Hội An City: Hướng phát triển mới cho bất động sản du lịch

Đây là xu hướng duy trì dòng lợi nhuận ổn định mà dự án Nam Hội An City là một giải pháp phù hợp nhờ hệ sinh thái tiện ích, dịch vụ đa dạng.

Giải pháp tối ưu

Nhiều chuyên gia cho rằng, xu hướng lựa chọn kinh doanh, đầu tư bất động sản cho thuê, không chỉ mang lại lợi nhuận ổn định mà giá trị tài sản vẫn gia tăng theo thời gian. Từ số vốn đầu tư hợp lý, nhà đầu tư có thể kết nối các đơn vị có nhu cầu thuê để ở hoặc kinh doanh.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, mỗi năm Hội An đón hơn 5 triệu du khách, trong đó 50% khách quốc tế, tốc độ phát triển du lịch giai đoạn 5 năm vừa qua luôn đạt mức rất cao.

Nhờ đó, các hoạt động kinh doanh liên quan, nhất là lưu trú cũng hưởng lợi, với biên độ lợi nhuận đều trên 2 con số mỗi năm,

Trong một trao đổi mới đây liên quan đến hoạt động du lịch, lưu trú tại Hội An, ông Phan Xuân Thanh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam cho biết, khu vực trung tâm phố cổ Hội An và các vùng lân cận luôn được ưu tiên lựa chọn để lưu trú bởi tiềm năng cho thuê lớn, thuận lợi cho việc di chuyển, tham quan du lịch.

Nội thất sang trọng, phù hợp cho kinh doanh cơ sở lưu trú tại dự án Ảnh: Phú Thành

Nam Hội An City nằm trong 10 dự án vừa được Sở Xây dựng tỉnh Quảng Nam cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hiện đã ra sổ đỏ từng lô, sẵn sàng sang tên cho khách. Trong bối cảnh hiện nay, những dự án có nền tảng pháp lý vững chắc, ra sổ đỏ nhanh chóng sau giao dịch như Nam Hội An City, trở thành điểm nhấn nổi bật với người mua bất động sản.

Theo Công ty CP Chu Lai Hội An, dự án Nam Hội An City giải quyết được nhu cầu cho thuê bất động sản, nhất là người nước ngoài có nhu cầu định cư hoặc, lưu trú dài hạn tại Hội An để sinh hoạt, làm việc.

Thực tế, hiện số lượng dự án trong khu vực trung tâm và ven Hội An có thể đáp ứng phân khúc sản phẩm cho thuê vẫn còn ít, quy mô cũng vừa và nhỏ. Ước tính, ở phân khúc nhà phố, nhà đầu tư bỏ ra dòng tiền hợp lý nhưng tỷ suất lợi nhuận của bất động sản cho thuê tại khu vực Hội An có thể lên đến từ 4 - 6%/năm.

Bàn giao nhà thô cho cư dân

Dự án với quy mô 420 căn nhà liền kề đa dạng diện tích từ 85 - 250m², mỗi căn có 5 căn hộ cho thuê, cùng các tiện ích nội khu đi kèm như cafe, spa, bến thuyền, công viên, trường học, khu thương mại dịch vụ… đáp ứng mọi nhu cầu của cư dân tương lai.

Toàn bộ sản phẩm tại phân khu này được thiết kế biệt lập 3 tầng riêng biệt với các lối đi riêng, giúp chủ đầu tư có thể kết hợp kinh doanh, cho thuê để gia tăng lợi nhuận nhờ sự sầm uất của trục đường chính kết nối Cầu Cửa Đại với dự án Hoiana, Vinpearl Nam Hội An, tiện ích nội khu hiện đại, hoàn chỉnh.

Các tiện ích nội khu như sân thể thao đã được chủ đầu tư hoàn thiện Ảnh: Phú Thành

Ngoài ra trong dự án còn có khu trung tâm thương mại bao gồm 3 tòa tháp cao 30 tầng, khách sạn nghỉ dưỡng Fivitel Nam Hội An cao 12 tầng với diện tích lên tới gần 2.600m².

Theo dự đoán, phân khúc này sẽ thu hút các nhà đầu tư là các doanh nghiệp, ngân hàng, các công ty nước ngoài… Khi dự án Nam Hội An City chính thức hoàn thiện, sẽ góp phần giải quyết tình trạng thiếu hụt về nguồn cung phân khúc bất động sản cho thuê của giới đầu tư trong và ngoài nước.

Đây là một trong số ít các dự án có sức hút riêng, không chỉ nhờ vị trí đắc địa, cơ sở hạ tầng hoàn thiện mà còn pháp lý đầy đủ trước khi đến tay khách hàng. Điều đó cho thấy nỗ lực và cam kết của chủ đầu tư, đảm bảo tiến độ thi công và chủ trương kinh doanh minh bạch dù chịu ảnh hưởng nặng nề của hai đợt dịch Covid-19.

Trong thời gian sắp tới, Công ty CP Đầu tư Chu Lai Hội An chuẩn bị ra mắt thị trường 34 căn nhà phố thương mại được thiết kế tối ưu công năng và diện tích sử dụng, hài hòa với quy hoạch chung của toàn đô thị cùng nhiều chính sách hấp dẫn dành riêng cho chủ sở hữu.

Công viên Nam Hội An City đã thi công xong, sẵn sàng cho cư dân an cư Ảnh: Phú Thành