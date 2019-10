Nhà máy alumin Nhân Cơ: Bước đột phá cho kinh tế Đắk Nông

Dự án được kỳ vọng tạo ra bước đột phá mới cho kinh tế Đắk Nông nói riêng và khu vực Tây nguyên nói chung.

Nhà máy alumin Nhân Cơ Ảnh: Phan Lê

Nhà máy alumin Nhân Cơ do Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư hơn 16.821 tỉ đồng. Cuối năm 2016, Nhà máy alumin Nhân Cơ đã cơ bản hoàn thành đầu tư xây dựng, bắt đầu chạy thử có tải cho ra sản phẩm alumin đầu tiên. Tháng 7.2017, Nhà máy alumin Nhân Cơ chính thức vận hành thương mại. Từ đó đến nay, quá trình vận hành sản xuất của nhà máy luôn ổn định, sản phẩm đầu ra bảo đảm chất lượng tốt, các chỉ tiêu sản phẩm, tiêu hao nguyên vật liệu, năng lượng đều đã đạt và vượt so với yêu cầu của thiết kế…

Sản phẩm alumin tại Nhà máy alumin Nhân Cơ được đóng bao, chuẩn bị xuất khẩu Ảnh: Phan Lê

Theo Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV (DNA), năm 2019, đơn vị được TKV giao kế hoạch sản xuất kinh doanh với sản lượng 650.000 tấn alumin quy đổi. Tính đến hết tháng 9.2019, DNA đã tập trung triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất với tinh thần cao độ, sản phẩm alumin quy đổi đã ước đạt 517.094 tấn. Với tình hình sản xuất khả quan, DNA đã mạnh dạn ký kết thi đua, phấn đấu đạt sản lượng sản xuất và tiêu thụ alumin lên tới 680.000 tấn, vượt kế hoạch TKV giao.

Kho chứa quặng tinh thuộc Nhà máy alumin Nhân Cơ Ảnh: Phan Lê

Lãnh đạo DNA cho biết thời gian qua, hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhà máy khá thuận lợi và ổn định. Nhà máy hoạt động theo công nghệ Bayer, là công nghệ tối ưu, công nghệ chung của thế giới cho việc sản xuất alumin phục vụ để luyện nhôm (không phải công nghệ Trung Quốc). Đến nay, công ty không chỉ làm chủ được công nghệ, mà còn tích cực nghiên cứu các giải pháp cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa dây chuyền sản xuất, nâng cao sản lượng sản xuất.

Một góc Nhà máy alumin Nhân Cơ Ảnh: Phan Lê

Hiện nay, sản phẩm alumin sản xuất ra chủ yếu được xuất khẩu đi các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Thụy Sĩ... Các sản phẩm xuất bán được kiểm định nghiêm ngặt về chất lượng sản phẩm, nên sản phẩm của Đắk Nông được nhiều khách hàng trên thế giới ưa chuộng.

Cùng với sản xuất kinh doanh, DNA luôn chú trọng đến quyền và lợi ích của người lao động, không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng môi trường, điều kiện làm việc, đảm bảo tốt công ăn việc làm, tiền lương, thu nhập cho cán bộ, công nhân viên. Đến thời điểm này, công ty đang tạo việc làm cho gần 1.200 lao động với thu nhập ổn định. Công tác đào tạo nâng cao tay nghề cho đội ngũ cán bộ công nhân viên luôn được chú trọng, đặc biệt công ty luôn coi trọng và phát huy phong trao sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Trong 9 tháng đầu năm đã có nhiều sáng kiến được đưa vào áp dụng hợp lý hóa sản xuất.

Khu vực hồ chứa bùn đỏ Nhà máy alumin Nhân Cơ Ảnh: Phan Lê

Có thể nói, Nhà máy alumin Nhân Cơ đi vào hoạt động đã có những đóng góp đáng kể vào sự gia tăng đối với giá trị sản xuất công nghiệp của toàn tỉnh. Nhà máy Alumin Nhân Cơ đang được kỳ vọng là một trong những trụ cột để tạo ra bước đột phá mới cho kinh tế Đắk Nông. Năm 2018, Công ty Nhôm Đắk Nông - TKV nộp ngân sách cho tỉnh Đắk Nông đạt trên 330 tỉ đồng. Trong năm 2019, đơn vị phấn đấu doanh thu đạt trên 3.100 tỉ đồng; nộp ngân sách cho tỉnh Đắk Nông đạt trên 350 tỉ đồng.

Khu vực phân xưởng kết tinh thuộc Nhà máy alumin Nhân Cơ Ảnh: Phan Lê

Theo Trung tâm xúc tiến đầu tư (Sở KH-ĐT tỉnh Đắk Nông), hiện nay, diện tích khu vực khai thác của mỏ bauxite Nhân Cơ là 3.074 ha, trữ lượng địa chất dự tính là 54,8 triệu tấn quặng tinh bauxit; trữ lượng khai thác là 42,5 triệu tấn quặng tinh bauxit. Với trữ lượng bauxite lớn nhất cả nước, đã tạo điều kiện cho Đắk Nông trong khai thác, xây dựng khu liên hợp khai thác bauxite và sản xuất alumin quy mô lớn, là cơ sở thu hút các nhà đầu tư tiềm năng. Quặng bauxite ở Đắk Nông nói riêng và Tây nguyên nói chung còn được đánh giá là một trong những loại tốt nhất thế giới. Đây chính là nguồn lực quan trọng để xây dựng, phát triển ngành công nghiệp khai thác, chế biến bauxite, alumin, nhôm của địa phương. Điều này không chỉ tạo ra nguồn lợi trước mắt, mà còn có ý nghĩa lâu dài, tạo động lực thúc đẩy kinh tế - xã hội cho địa phương và khu vực Tây nguyên.