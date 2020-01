Như thế nào là trứng gà sạch đúng nghĩa?

Nhưng liệu suy nghĩ này có đúng và khái niệm về trứng sạch, trứng an toàn nên được hiểu chính xác như thế nào?

Trứng gà là nguồn thực phẩm rất giàu dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe và là loại thực phẩm không thể thiếu trong giỏ hàng của các bà nội trợ mỗi khi mua sắm. Tuy nhiên, không ít người phải cân nhắc mỗi khi lựa chọn các sản phẩm trứng sạch cho gia đình.

Theo các chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi, chất lượng quả trứng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: từ con giống, thức ăn, nước uống, môi trường sống của gà… cho đến khâu thu hoạch và phân phối trứng ra thị trường. Khi gà được nuôi thả tự nhiên, sẽ không thể đảm bảo gà ăn những gì, uống nước ở đâu và việc gà tự tìm kiếm thức ăn cũng tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ, dịch bệnh ảnh hưởng đến chất lượng quả trứng. Thực tế gà nuôi thả tại các vùng quê không chỉ ăn toàn thóc, gạo mà nhiều người dân còn cho ăn thêm các loại cám công nghiệp để tăng trọng lượng và năng suất đẻ trứng.

Ngoài ra, nhiều loại trứng gà được bày bán thường không có nhãn mác, không truy xuất được nguồn gốc. Nếu trứng được thu mua từ các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, không có quy trình chăm sóc và kiểm soát an toàn sinh học nên khả năng tồn dư kháng sinh trong trứng là rất cao. Do đó, các loại trứng này khó có thể xem là trứng sạch và an toàn.

Vậy như thế nào mới gọi là trứng sạch?

Theo các chuyên gia, trứng gà sạch phải là trứng mà quy trình sản xuất ra được kiểm soát một cách chặt chẽ, nghiêm ngặt và đáp ứng được các tiêu chuẩn khắt khe nhất. Có nghĩa, trứng gà phải được quản lý tiêu chuẩn từ đầu vào cho đến đầu ra, sạch từ bên trong ra bên ngoài, từ sinh học cho đến vật lý.

Trứng gà sạch phải được sản xuất theo quy trình khép kín, tự động Ông Nguyễn Lê Thanh Tuấn - TGĐ Công ty TNHH Chăn nuôi Tafa Việt, một đơn vị sản xuất trứng nội địa hàng đầu tại Việt Nam cho biết: Để có được những sản phẩm trứng đúng tiêu chuẩn "sạch" thì gà đẻ phải được lựa chọn từ những con giống có chất lượng tốt và ngay từ khi còn nhỏ phải được nuôi trong những trang trại tập trung, cách ly với khu dân cư, gà được nuôi trong môi trường đảm bảo với nguồn thức ăn, nước uống được kiểm soát về chất lượng cũng như quy trình kiểm soát an toàn sinh học và dịch bệnh hiệu quả. Quả trứng sau khi đẻ ra trong vòng 24 giờ phải được chuyển tới tay người tiêu dùng đảm bảo độ tươi ngon và mới nhất.

Chia sẻ về các sản phẩm trứng sạch của Tafa Việt, ông Tuấn cho hay: Để có thể cung cấp ra thị trường các sản phẩm trứng gà sạch đúng nghĩa, đảm bảo chất lượng và tươi ngon nhất, chúng tôi đã đầu tư chuỗi trang trại sản xuất trứng khép kín rộng hơn 100 ha với quy trình chăn nuôi tự động của Big Dutchman (Đức), kiểm soát an toàn sinh học trong toàn bộ quy trình sản xuất trứng. Tại trang trại Tafa Việt, đàn gà đẻ trứng được lựa chọn từ những nhà cung cấp con giống tốt nhất trên thế giới, được nuôi dưỡng trong môi trường an toàn cùng chế độ dinh dưỡng và chăm sóc đặc biệt. Sau khi gà đẻ, trứng sẽ được phân loại và khử trùng bằng tia UV bởi các hệ thống Moba (Hà Lan) và Nabel (Nhật Bản). Những quả trứng được bán ra thị trường sẽ là những quả trứng có chất lượng cao nhất. Mong muốn của chúng tôi không chỉ là mang đến cho người tiêu dùng các sản phẩm trứng sạch, có chất lượng vượt trội, giữ trọn vẹn chất dinh dưỡng và vị ngon đặc trưng mà còn góp phần vào sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp Việt Nam.

Trang trại sản xuất trứng đạt tiêu chuẩn quốc tế hơn 100 ha của Tafa Việt Như vậy có thể hiểu, trứng gà sạch không phải là trứng gà quả nhỏ hay gà quê được nuôi thả tự nhiên mà là các sản phẩm trứng được sản xuất theo mô hình chăn nuôi khép kín đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế.

Hy vọng với những thông tin và chia sẻ nêu trên, người tiêu dùng thông thái sẽ lựa chọn được những quả trứng sạch đúng nghĩa, để đảm bảo dinh dưỡng và sức khỏe cho gia đình.