Những sự kiện cực chill trong tháng 10 tại Công viên Ấn tượng Hội An

Khu check-in cây trái tim khổng lồ, minishow được biên đạo riêng dành riêng cho “She…”, khu nhà ma mị Zombie Land, dạ tiệc hóa trang Halloween huyền bí là những nét mới dịp này tại Công viên Ấn tượng Hội An.

Chúc mừng “She…” theo cách riêng ấn tượng

Để đặc biệt chúc mừng ngày 20.10 với những điều ngọt ngào nhất, Công viên Ấn tượng Hội An tổ chức riêng một sự kiện dành cho phái đẹp với tên gọi “She…”. Tại Cầu tình yêu đã chuẩn bị sẵn những tấm thiệp dành cho du khách những lời yêu thương vào Hòm thư Ký ức và chụp lại những bức ảnh vui vẻ, hạnh phúc tại cổng trái tim bằng cây và đèn khổng lồ.

Công viên Ấn tượng Hội An với nhiều hoạt động vui nhộn, đậm chất văn hóa chờ đón du khách Phú Thành Vào đúng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, tại quảng trường trung tâm, các nữ du khách có cơ hội nhận được bức họa chân dung màu nước từ họa sĩ trực họa Lê Vi. Ngoài ra, minigame “Yêu là phải Ôm” dành cho các cặp đôi hứa hẹn là nơi tràn ngập tiếng cười. Vào đúng ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10, tại quảng trường trung tâm, các nữ du khách có cơ hội nhận được bức họa chân dung màu nước từ họa sĩ trực họa Lê Vi. Ngoài ra, minigame “Yêu là phải Ôm” dành cho các cặp đôi hứa hẹn là nơi tràn ngập tiếng cười.

Điểm nhấn của chuỗi sự kiện “She…” là minishow Đi đu đưa đi được dàn dựng mới dựa trên ca khúc đang ăn khách của ca sĩ Bích Phương. Minishow này diễn ra đến ngày 31.10 tại Quảng trường công viên. Đặc biệt trong đêm Lady Night 20.10, toàn bộ đồ uống tại Charm Chill Bar sẽ giảm 30% cho khách nữ.

Công viên cũng phối hợp với CLB Nhiếp ảnh Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức triển lãm ảnh chân dung phụ nữ với những nụ cười, nụ hôn ấn tượng…

Trong đó, show diễn thực cảnh Ký ức Hội An giành nhiều giải thưởng trong và ngoài nước Phú Thành

“Zombie Land - Zombie Life” lần đầu ở Hội An

Chuỗi hoạt động mừng ngày Phụ nữ Việt Nam được tiếp nối với Tuần lễ Halloween, từ ngày 23 đến 31.10.

Đáng chú ý là trải nghiệm khu nhà ma Zombie Land được dàn dựng trong khu làng Nhật Bản. Tại Zombie Land lần đầu xuất hiện ở Hội An, du khách sẽ tham gia minigame thử thách “Ai can đảm hơn ai”, phần thưởng cho lòng gan dạ là những cặp vé xem show diễn thực cảnh Ký ức Hội An.

Trong tuần cuối tháng 10, toàn công viên tràn ngập không khí Halloween với các hiệu ứng âm thanh ma mị cùng ánh sáng mờ ảo, nhiều tiểu cảnh được trang trí với bí ngô, trăng máu, dơi, cây khô... Du khách sẽ thưởng thức màn trình diễn ấn tượng của những “xác sống”, trên nền nhạc Thriller của ông hoàng nhạc pop Michael Jackson.

Zombie Land - Zombie Life lần đầu xuất hiện tại Hội An Phú Thành Công viên Ấn tượng Hội An còn dành cho du khách đêm Halloween 31.10 hoàn hảo với dạ tiệc hóa trang để tìm ra “Nữ hoàng của đêm” hay hòa mình vào các bản nhạc rock bùng nổ tại Charm Chill Bar có chủ đề Ancolho from Hell và thưởng thức gói Combo Cocktail chỉ với 300.000 đồng cho 4 người. Công viên Ấn tượng Hội An còn dành cho du khách đêm Halloween 31.10 hoàn hảo với dạ tiệc hóa trang để tìm ra “Nữ hoàng của đêm” hay hòa mình vào các bản nhạc rock bùng nổ tại Charm Chill Bar có chủ đề Ancolho from Hell và thưởng thức gói Combo Cocktail chỉ với 300.000 đồng cho 4 người.

Còn ở các gian hàng trong công viên, du khách có cơ hội trải nghiệm, thích thú với những món quà ấn tượng hay đồ lưu niệm để đắm chìm trong Thế giới ngọt ngào và Happy Halloween.