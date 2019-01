Nơi ‘sửa lỗi’ cho những quả tim dị tật

Trung tâm được kỳ vọng sẽ là nơi sàng lọc, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý về tim cho bệnh nhân ở Đà Nẵng và khu vực miền Trung, Tây nguyên.

Làm chủ các kỹ thuật khó

Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng) cho biết vừa tiếp nhận bệnh nhân N.Đ.Q (21 tuổi, sinh viên ĐH Bách khoa, ĐH Đà Nẵng) nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp, suy tim. Chẩn đoán lâm sàng cho thấy khả năng bệnh lý ở phổi và van tim kèm theo, phù phổi suy cấp do vỡ phình xoang Valsalva vành phải. Ngay lập tức, các bác sĩ quyết định thực hiện can thiệp bít lỗ vỡ phình xoang Valsalva. Đây là kỹ thuật khá hiếm được thực hiện, đòi hỏi chuyên môn và kỹ thuật cao. Bệnh nhân được cứu sống ngoạn mục bằng nỗ lực của các y bác sĩ và xuất viện sau 10 ngày được hỗ trợ điều trị tích cực.

Một can thiệp thuộc loại khó khác là can thiệp thành công chuyển vị đại động mạch, dạng bệnh lý tim bẩm sinh phức tạp và nguy hiểm, ở một bệnh nhi 8 tháng tuổi, nặng 6 kg, quê Quảng Nam. Cháu bé được đưa vào viện trong tình trạng tím tái và suy hô hấp nặng. Qua siêu âm tim, xác định bé bị dị tật bẩm sinh phức tạp với chuyển vị đại động mạch kèm thông liên thất, là dị tật trong quá trình tạo hình tim lúc phôi thai dẫn đến việc động mạch phổi và động mạch chủ “đổi vị trí” cho nhau. Cháu bé đã được các y bác sĩ phẫu thuật liên tục hơn 4 giờ và đưa các đại động mạch về lại vị trí bình thường, đồng thời đóng lại lỗ thông liên thất thành công.

ThS-BS Nguyễn Bá Triệu, Trưởng khoa Tim bẩm sinh và cấu trúc, Trung tâm Tim mạch Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết đó là 2 trong rất nhiều dị tật tim được xử lý kịp thời và thành công, cứu sống các bệnh nhân tại Khoa Tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng). Từ năm 2014, các y bác sĩ của trung tâm bắt tay vào thực hiện can thiệp và phẫu thuật những ca tim bẩm sinh phức tạp như không lỗ van động mạch phổi, tứ chứng Fallot… Trong đó, đỉnh cao của những kỹ thuật thuộc hàng khó là can thiệp “sửa lỗi” dị tật chuyển vị đại động mạch, là kỹ thuật mà không nhiều trung tâm trong nước có thể thực hiện thành công. Kỹ thuật này giúp can thiệp cứu sống rất nhiều bệnh nhi sơ sinh bị dị tật tim bẩm sinh.

An Quân Ca can thiệp tim mạch thực hiện tại Bệnh viện Đà Nẵng

Thực hiện hơn 90% kỹ thuật can thiệp của thế giới

Trung tâm Tim mạch hiện được trang bị hệ thống siêu âm hiện đại của thế giới. Nhiều bệnh lý tim mạch, trong đó có những bệnh lý khó đòi hỏi độ chính xác cao sẽ siêu âm tim qua đường thực quản, giúp thực hiện can thiệp hoặc phẫu thuật với phương pháp tối ưu. Cũng theo ThS-BS Nguyễn Bá Triệu, hiện các y bác sĩ, kỹ thuật viên của trung tâm thực hiện được hơn 90% các kỹ thuật phẫu thuật, can thiệp hiện đại trên thế giới.

Tin liên quan Lần đầu tiên thực hiện can thiệp tim mạch trực tuyến châu Á

Bác sĩ Triệu cho biết, hiện tại trung tâm cũng triển khai thêm phương tiện chẩn đoán dựa vào máy chụp mạch, đo các thông số của máy phát hiện bệnh lý phức tạp về tim bằng hệ thống thiết bị khá hoàn chỉnh, phát hiện chính xác các dấu hiệu bất thường, các loại dị tật tim. Từ can thiệp, phẫu thuật dị tật đơn giản như bít các lỗ thông, nong van động mạch phổi, động mạch chủ và van 2 lá bằng bóng, mổ sửa chữa các bệnh lý thông liên thất, bất thường tĩnh mạch phổi,… cho đến can thiệp cấp cứu cho những trẻ sơ sinh bị tim bẩm sinh phức tạp, bít dò động mạch vành, đặt stent graft phình lóc tách động mạch chủ, phẫu thuật dị tật tim phức tạp và tiến tới kỹ thuật cao của thế giới như thay van động mạch chủ qua da.

Hiện phần lớn các dị tật được chỉ định phương pháp can thiệp thay cho phẫu thuật mở, bằng may móc, thiết bị hiện đại, mang tính thẩm mỹ cao, ít đau đớn, giúp bệnh nhân ít mất sức, hồi phục nhanh và xuất viện sớm.