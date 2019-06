‘Nóng’ với mùa hè tri ân 1 năm đồng hành cùng Phong Vũ

Tại chương trình tri ân khách hàng đồng hành với chi nhánh Phong Vũ tại TP.Đà Nẵng 1 năm qua, anh Phan Ngọc Hải (Đà Nẵng) cho biết mình thực sự là người may mắn khi bất ngờ trúng giải lớn dành cho khách mua hàng với hóa đơn trên 1 triệu đồng và trúng thưởng 1 tivi trị giá 8 triệu đồng. “Tôi mua ổ cứng di động cùng lúc showroom tổ chức chương trình “Mùa hè nóng bỏng” tri ân khách hàng mừng sinh nhật với nhiều ưu đãi. Bây giờ lại quá bất ngờ khi mình là người trúng giải với phiếu bốc thăm trúng thưởng”, anh Hải cho biết. Vui và bất ngờ bởi tại chương trình tri ân 1 năm hoạt động, anh Hải là khách hàng kiên trì dự chương trình đến phút cuối và vượt qua đến 3 khách hàng được xướng tên nhận giải may mắn nhưng vắng mặt.

Trước đó, Phong Vũ tại TP.Đà Nẵng “chạy” chương trình “Mùa hè nóng bỏng” (từ 10-20.5) mừng sinh nhật 1 tuổi, bao gồm toàn bộ các hạng mục chương trình (giảm giá lên đến 49% sản phẩm, tặng quà, tổ chức các hoạt động đồng hành hấp dẫn) với tổng kinh phí gần 90 triệu đồng.

A.Q Hai khách hàng may mắn trúng giải thưởng đặc biệt là 2 chiếc smart tivi

Bà Cao Thị Vân Anh, Quản lý kinh doanh khu vực miền Trung - Công ty CP TMDV Phong Vũ, cho biết: “Hoạt động bốc thăm may mắn và ưu đãi mua hàng nhân dịp sinh nhật được xem như là một lời tri ân của Phong Vũ tại TP.Đà Nẵng gởi đến tất cả khách hàng đã tin tưởng ủng hộ thương hiệu Phong Vũ trong suốt 1 năm qua”. Ngoài chương trình bốc thăm may mắn, Phong Vũ cũng tổ chức những trò chơi vui nhộn với nhiều quà tặng cho các bạn chơi và khách tham quan. Song song với hoạt động này là bốc thăm may mắn trúng tivi cũng được diễn ra ở showroom thứ 2 của Phong Vũ tại TP.Đà Nẵng (địa chỉ 29 Nguyễn Lương Bằng, Q. Liên Chiểu) thu hút nhiều đối tượng khách hàng là học sinh, sinh viên tại khu vực.