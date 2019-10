Panasonic giới thiệu giải pháp diệt khuẩn BlueAg mới

Trong sản phẩm tủ lạnh, công nghệ diệt khuẩn BlueAg mới sử dụng ánh sáng xanh từ đèn LED kích hoạt bề mặt bạc trên lưới lọc Ag tạo ra các gốc tự do Hydroxyl OH. Các gốc OH sẽ bám dính và hấp thụ Hydro của vi khuẩn sau đó tạo thành nước rồi tiêu diệt vi khuẩn tại lưới lọc.

Nhờ vậy, luồng khí sạch trong lành được luân chuyển đều khắp, giúp lưu trữ thực phẩm luôn tươi ngon, vẹn nguyên dưỡng chất và hương vị. BlueAg được tích hợp trên dòng tủ lạnh ngăn đá dưới BV0 với thiết kế mặt kính cao cấp và dòng tủ lạnh French Door CY0.

Đối với sản phẩm máy giặt cửa trước hiện đại, công nghệ BlueAg tối ưu hóa hiệu quả diệt khuẩn bằng sự kết hợp của ion bạc và tia UV - tia cực tím trong ánh nắng mặt trời, hiệu quả tích cực trong lĩnh vực diệt khuẩn - mà không cần sử dụng nước nóng.

Theo ông Yoichi Marukawa, Tổng giám đốc điều hành, Panasonic Sales Việt Nam, hãng này hướng tới những sản phẩm tiết kiệm năng lượng, thân thiện môi trường, dòng tủ lạnh và máy giặt mới còn được duy trì những công nghệ hàng đầu của Panasonic bao gồm cảm biến thông minh Econavi và tiết kiệm điện Inverter.