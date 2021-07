P&G và Lazada hợp tác ra mắt chiến dịch #GoForGold tại khu vực Đông Nam Á

Tập đoàn Procter & Gamble (P&G), nhà tài trợ chính thức toàn cầu của Thế vận hội Olympic Tokyo 2020, hợp tác với Tập đoàn Lazada giới thiệu chiến dịch #GoForGold, mang đến cho người tiêu dùng tại sáu thị trường Đông Nam Á cơ hội mua sắm có thể nói là chưa từng có trên LazMall

Nhân dịp này, P&G cũng ra mắt đoạn phim ngắn “Điều tốt đẹp vĩ đại - Your Goodness is Your Greatness” tôn vinh những vận động viên thể hiện những phẩm chất tốt đẹp của họ cả bên trong lẫn ngoài sân thi đấu.

Đoạn phim có sự tham gia của các vận động viên Olympic và Paralympic ngoài đời thực, những người đang chạm đến giấc mơ vô địch của mình bằng tình yêu thương và cho thế giới thấy rằng thước đo thực sự của sự vĩ đại chính là lòng tốt. Mọi người có thể xem đoạn phim ngắn tại đây

Sau hơn một năm trì hoãn, Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 sẽ chính thức được khai mạc trong tháng 7 này. Thông qua chiến dịch #GoForGold, P&G mong muốn truyền tải thông điệp khuyến khích mọi người không ngừng nuôi dưỡng đam mê và luôn giữ vững tinh thần chiến đấu vì giấc mơ “Vàng” dù trong những hoàn cảnh khó khăn nhất.