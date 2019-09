Philips chuyển giao công nghệ chụp mạch hiện đại tại Bệnh viện Việt Đức, Hà Nội

Ngày 12.9 tại Hà Nội, Philips đã hoàn thành việc lắp đặt và chuyển giao hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) hiện đại tại Bệnh viện Việt Đức. Hệ thống chụp mạch DSA với công nghệ tiên tiến của Philips hỗ trợ các bác sĩ tại Bệnh viện Việt Đức chẩn đoán và can thiệp điều trị nhiều bệnh lý liên quan đến mạch máu thần kinh, tim mạch, mạch máu ngoại biên, can thiệp các tạng trong ổ bụng, tiểu khung...

GS-TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Việt Đức dẫn đầu đoàn đại biểu tham quan phòng chụp mạch tại bệnh viện

Kỹ thuật chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) là dựa trên cơ sở X-quang tăng sáng, cho phép chụp hình mạch máu ở vị trí cần đánh giá bằng cách ghi hình trước và sau khi bơm thuốc vào lòng mạch máu, sau đó, hệ thống xử lý hình ảnh bằng máy tính cho phép loại trừ hình nền và chỉ cho hiện hình các cấu trúc mạch máu để phục vụ cho việc chẩn đoán và điều trị chính xác.

Bác sĩ Vũ Hải Thanh, Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Việt Đức cho biết: “Xu hướng của y học hiện đại trong điều trị nhiều các bệnh lý là can thiệp tối thiểu nhưng mang lại hiệu quả điều trị tối đa cho người bệnh. Với sự phát triển của hệ thống chụp mạch DSA hiện đại, nhiều bệnh lý mạch máu thần kinh, bệnh lý tim mạch, bệnh mạch máu ngoại biên, bệnh mạch máu các tạng… đã được điều trị can thiệp nội mạch với hiệu quả cao, thời gian nằm viện ngắn, thời gian phục hồi nhanh chóng, giảm chi phí cho bệnh nhân, gia đình và xã hội. Bên cạnh đó hệ thống chụp mạch DSA còn được ứng dụng rộng rãi trong điều trị các bệnh lý khác ngoài mạch máu như bệnh lý đường mật bao gồm dẫn lưu, nong và đặt stent đường mật, sinh thiết trong lòng đường mật hay ứng dụng trong tạo hình và đổ xi măng đốt sống, trong phẫu thuật chấn thương chỉnh hình, nội soi can thiệp đường tiêu hóa…”.

Ưu điểm của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền thế hệ mới của Philips tại Bệnh viện Việt Đức đó là khả năng tối ưu hóa chất lượng hình ảnh và quy trình làm việc của bác sĩ, đồng thời, giúp giảm phơi nhiễm bức xạ tối đa đối với các bác sĩ và bệnh nhân trong suốt quá trình can thiệp.

Ông Hugo Luik, Tổng giám đốc, Philips Việt Nam phát biểu: “Chúng tôi rất tự hào khi được lựa chọn là đơn vị cung cấp thiết bị chụp mạch với công nghệ hiện đại tại Bệnh viện Việt Đức. Đây là thiết bị chụp mạch thứ hai của Philips được lắp đặt tại bệnh viện, cho thấy sự tin tưởng của bệnh viện vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật của Philips tại Việt Nam. Mục tiêu của Philips trong việc phát triển các giải pháp can thiệp đó là hỗ trợ các bác sĩ thực hiện thủ thuật nhanh, chính xác, mang lại chất lượng chẩn đoán và điều trị vượt trội cùng với quy trình làm việc được tối ưu hóa, đảm bảo an toàn về bức xạ đối với cả bệnh nhân và bác sĩ”.

Đội ngũ nhân viên Philips và đối tác chụp ảnh kỷ niệm tại phòng chụp mạch hiện đại tại Bệnh viện Việt Đức

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức được thành lập vào năm 1906, là bệnh viện chuyên khoa hạng đặc biệt về Ngoại khoa được Bộ Y tế giao nhiệm vụ chính trong đó có khám chữa bệnh, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế, chỉ đạo tuyến, hợp tác quốc tế cũng như phòng chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa. Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng ghé thăm trang web: http://benhvienvietduc.org/

