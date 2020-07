Quảng Nam thông qua 14 khu đô thị: Dự án nào đang được chú ý?

Cụ thể, việc điều chỉnh quy hoạch tổng thể về phát triển kinh tế - xã hội của Quảng Nam nói chung và các dự án phát triển hạ tầng, giao thông đô thị nói riêng đã tạo động lực cho thị trường đất nền khu vực nam Đà Nẵng.

Sau khi được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt, đến nay dự án Epic Town đã hoàn tất các thủ tục pháp lý liên quan, đầu tư hoàn thiện đồng bộ hạ tầng, cảnh quan… với kỳ vọng “thổi luồng gió mới” cho thị trường bất động sản (BĐS) đất nền không chỉ tại Quảng Nam mà cả Đà Nẵng.

Dự án có quy mô 9,87ha, các tiện ích phục vụ đời sống cư dân trong như công viên thể thao, vui chơi giải trí, vệt cây xanh cảnh quan đã thể hiện tâm huyết đầu tư nghiêm túc, bài bản của chủ đầu tư, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu an cư cũng như khách hàng quan tâm sản phẩm đất nền.

Tại đây, các tiện ích cho trẻ em vui chơi, người lớn tuổi tập thể dục, cũng như vườn dạo, ghế nghỉ chân, lối lên xuống dành cho xe lăn được chăm chút tỉ mỉ, chu đáo.

Về giá trị BĐS, dự án Epic Town nằm ngay Khu đô thị Điện Thắng có điểm giao thông thuận tiện và thông suốt, kết nối đến các di tích lịch sử, các điểm du lịch nổi tiếng như phố cổ Hội An, đảo Cù Lao Chàm, thánh địa Mỹ Sơn, các bãi biển Viêm Đông, An Bàng và Hà My.