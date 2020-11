Ra mắt bất động sản ‘4 xanh’ Khu đô thị Bắc Hội An

Khu đô thị thương mại dịch vụ Bắc Hội An được quy hoạch bài bản, pháp lý rõ ràng, hội tụ các yếu tố để mang đến không gian sống lý tưởng, đẳng cấp. Dự án tọa lạc trên khu vực P.Cẩm An (TP.Hội An) và P.Điện Dương (TX.Điện Bàn, Quảng Nam), phía bắc giáp đường Lạc Long Quân, phía nam giáp sông Cổ Cò, phía đông là biển An Bàng thuộc cung đường biển Đà Nẵng - Hội An, phía tây nối ra trục QL1 và đường Đông Trường Sơn.

Với quy hoạch dân số 3.000 người, Khu đô thị Bắc Hội An quy hoạch mật độ xây dựng chỉ 30% với 1.000 sản phẩm, gồm nhà liền kề 5x20 m, 7x20 m, biệt thự đơn lập, biệt thự song lập, villa cánh đồng hoa.

Giới thiệu The North Hội An Urban

Chủ đầu tư dự án là Công ty TNHH phát triển đô thị Bắc Hội An, đơn vị phát triển dự án là Công ty CP dịch vụ Funi Bamboo. Dịp này, 200 khách hàng đã được đưa đi tham quan hạ tầng hoàn thiện của dự án với đường sá thảm nhựa, hệ thống điện, cấp thoát nước, đặc biệt công viên trung tâm rộng 10.000m² đã thảm cỏ, trồng cây xanh.

Chủ đầu tư cùng Funi Bamboo cũng đã xây dựng hoàn thiện nội thất, đưa vào hoạt động 2 căn nhà mẫu, trong đó có 1 căn theo mô hình văn phòng, 1 căn lưu trú nhằm để khách hàng trải nghiệm các tiện ích của sản phẩm. Đây cũng là các sản phẩm chủ lực của dự án, nhằm đáp ứng nhu cầu vừa an cư, vừa khai thác cơ sở lưu trú, cho thuê mặt bằng kinh doanh tạo lợi nhuận tối đa. Hệ thống nội thất của các nhà mẫu cũng được đầu tư cao cấp nhất, xứng đáng vị thế khu đô thị đẳng cấp trên cung đường vàng ven biển Đà Nẵng - Hội An.

Sông Cổ Cò nằm sau lưng dự án

Ông Trần Thiên Châu, Tổng giám đốc Công ty TNHH phát triển đô thị Bắc Hội An, chia sẻ: “Dự án Khu đô thị Bắc Hội An là tâm huyết của chúng tôi, đề cao giá trị sống và sức khỏe cộng đồng, mong muốn mang lại cho cư dân không gian sống xanh, gần gũi thiên nhiên”. Với tôn chỉ đó, chủ đầu tư tâm huyết xây dựng nơi đây thành chốn an cư lý tưởng, mà bất kỳ du khách nào đến Quảng Nam - Đà Nẵng cũng mong muốn một lần đặt chân đến.

Funi Bamboo, nhà phát triển dự án, xây dựng cho Khu đô thị Bắc Hội An ý tưởng khu đô thị 4 xanh: xanh biển, xanh sông, xanh đồng, xanh lá với sông Cổ Cò, biển An Bàng, cảnh quan xanh nội khu chiếm đến 70% diện tích, dẫn đầu xu hướng tất yếu bất động sản xanh tại miền Trung. Cụ thể, The North Hội An Urban quy hoạch các tiện ích nội khu bài bản như Công viên trung tâm rộng hơn 10.000m², trung tâm thương mại, trung tâm văn hóa đa năng, hệ thống giáo dục quốc tế, phòng khám đa khoa quốc tế, nhà cộng đồng, nhà hàng ẩm thực Á-Âu, chuỗi khách sạn, spa, hồ bơi, sân tập golf…

Phía trước dự án là biển An Bàng và cung đường biển Đà Nẵng - Hội An

“Funi Bamboo tự hào là đơn vị phát triển dự án độc đáo và đẳng cấp như The North Hội An Urban. Dù mới ra mắt nhưng chúng tôi nhận được sự quan tâm, tìm hiểu của nhiều khách hàng, đặc biệt với tiềm lực chủ đầu tư và những yếu tố độc đáo, chúng tôi tin đây là dự án nổi trội tại Đà Nẵng và Hội An thời gian đến”, bà Lê Lan Hương, Chủ tịch HĐQT Công ty CP dịch vụ Funi Bamboo, khẳng định.

Chia sẻ tại lễ ra mắt, khách hàng Phạm Nhật Trường cho hay: “Thật sự quan tâm và tìm hiểu dự án Khu đô thị Bắc Hội An mới thấy tâm huyết của chủ đầu tư với nhà mẫu được thiết kế sang trọng, hiện đại, nội thất thương hiệu lớn. Lễ ra mắt cũng chia sẻ chi tiết, bài bản về thủ tục pháp lý, tiến độ hoàn thiện hạ tầng cũng như tiện ích giúp khách hàng yên tâm đầu tư”.