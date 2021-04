Ra mắt viên sủi Enervon Plus hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể

Luôn mong muốn mang đến những sản phẩm tốt nhất cho người dân Việt Nam, viên sủi Enervon Plus là một sự chọn tối ưu giúp bạn tăng cường sức đề kháng và tràn đầy năng lượng mỗi ngày, bởi trong mỗi viên sủi Enervon Plus chứa 500mg of vitamin C, 10mg of Zinc, vitamin B-complex, khoáng chất calcium và magnesium. Sự hiệp lực của “bộ đôi” vitamin C và kẽm sẽ hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, giúp sự đề kháng càng thêm vững vàng. Sự kết hợp vitamin nhóm B và khoáng chất trong Enervon Plus còn giúp tăng cường chuyển hóa, cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất. Hãy đến ngay các nhà thuốc trên cả nước để sở hữu viên sủi Enervon Plus - đề kháng thêm vững vàng, ngày mới tràn năng lượng - để đón nhận một sản phẩm mới luôn đồng hành với sức khỏe mỗi nhà.