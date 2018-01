Tại Red Bean Hội An, sự tinh tế của ẩm thực Việt đã được nâng tầm đẳng cấp để món ăn không chỉ là cơ hội thưởng thức hương, vị mà còn có cả sắc, thanh… Bữa tiệc được thiết kế đẹp mắt tại Red Bean thể hiện sự sáng tạo của một hệ thống dịch vụ ẩm thực đẳng cấp, trong việc kết hợp các sản phẩm địa phương đa dạng gồm các loại thịt, hải sản, rau và thảo dược. Sự tươi ngon của sản vật địa phương, sự thanh sạch, thuần khiết trong từng loại gia vị, rau củ được sử dụng khiến phong vị món ăn luôn đạt ngưỡng tinh tế và đậm đà.



Thực đơn ra mắt trong năm mới 2018 là những món ăn thuần Việt như bò xào dừa, bò 3 kiểu, gà nướng ống tre, cá nướng lá chuối, bún chả Hà Nội, bánh xèo... vốn được xây dựng theo nhu cầu thưởng thức của thực khách quốc tế đến với di sản này trong hàng chục năm qua. Thực khách có thể thưởng thức vị bò 3 kiểu được chế biến theo 3 cách khác nhau là bò cuộn lá lốt, bò bao mía và bò ướp ngũ vị. Tất cả được phục vụ trên chảo nóng ăn kèm với sốt được làm từ rượu vang kết hợp với coca-cola, có cơm trắng và rau xanh xào. Hay lạ miệng hơn là món bò xào dừa được bài trí trong trái dừa, món ăn nóng, ăn kèm với cơm và canh gia đình. Một món ăn được kỳ vọng đánh thức mọi giác quan đó là gà nướng ống tre vàng ươm, mềm mẩy ăn kèm với cơm nghệ, canh rau mùi và tương ớt của nhà hàng Red Bean. Hay cá nướng lá chuối ăn kèm với các loại rau mùi của làng rau Trà Quế…

Ngoài các món ăn mới, thực đơn cũng có một số món đặc biệt như nem Hội An - khác biệt so với nem truyền thống, món salad được làm từ củ sen lấy từ các hồ nước ở làng quê Điện Bàn, Đại Lộc và món salad đặc biệt bao gồm các nguyên liệu chính từ làng rau Trà Quế. Thực đơn cũng có nhiều món ăn đặc trưng nhất của vùng như cao lầu Hội An, mì Quảng, tôm Tam Hữu và cơm gà Hội An, phở Hội An.

Đặc biệt, với phở, món ăn truyền thống và tiêu biểu của ẩm thực Việt Nam, thì tại Red Bean, phở Hội An có nước dùng ninh từ xương bò theo công thức phở Hà Nội, nhưng bánh phở là sợi mì Quảng Hội An thơm mềm, còn rau, lá thơm được hái từ làng rau Trà Quế. Đặc biệt hơn, đầu bếp của Red Bean còn khéo léo chuẩn bị sẵn một chiếc ấm nhỏ đựng nước dùng, thực khách có thể rót vào tô khi ăn để đảm bảo hương vị phở luôn tươi ngon và nóng hổi.

Thế giới ẩm thực tinh tế Red Bean được chăm chuốt bởi các đầu bếp am tường ẩm thực địa phương và được phục vụ bởi đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp. Red Bean, thương hiệu được đăng ký bởi Tập đoàn Elegance Hospitality Group, đang được kỳ vọng trở thành một trong những thương hiệu nhà hàng hàng đầu Việt Nam, phục vụ các món ăn Việt hiện đại với chất lượng cao, sang trọng và tinh tế.

“Red Bean đã và đang trở thành một trong những thương hiệu nhà hàng nổi tiếng nhất của Việt Nam không chỉ bởi những sáng tạo ẩm thực và cam kết đảm bảo giá trị cốt lõi phục vụ các món ăn Việt, mà còn bởi chất lượng dịch vụ tuyệt vời, thiết kế bài trí nhà hàng hiện đại và cam kết hướng tới sự hoàn hảo. Nếu Hội An được đánh giá cao về các di sản và công tác bảo tồn văn hóa, thì hãy xem như đó cũng chính là sứ mệnh thương hiệu của Redbean. Chúng tôi hy vọng sẽ góp phần cải thiện ngành dịch vụ nhà hàng tại Hội An và thiết lập những tiêu chuẩn dịch vụ ẩm thực đẳng cấp nhất, giá trị nhất”, ông David Coyle, Tổng giám đốc Khu nghỉ dưỡng La Siesta Resort Hội An, cho biết.

Red Bean Hội An - La Siesta Resort & Spa, 132 Hùng Vương, Hội An Sức chứa: 108 khách (bên trong: 52 khách, bên ngoài: 56 khách) Bữa sáng: 06:30 - 10:00; Bữa trưa và bữa tối: phục vụ từ 11:30. Mở cửa hằng ngày.

Nguồn: Red Bean Hoi An