Sản khoa an toàn tại Phương Châu theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Hợp tác y tế toàn diện giữa Tập đoàn Y tế Kishokai (Nhật Bản) và Tập đoàn Y tế Phương Châu ngày 7.7.2018 vừa qua đã kết nối và mở ra nhiều giá trị tiên phong về chất lượng Sản - Nhi tại Phương Châu. Trong giai đoạn tiếp theo của dự án hợp tác, Phương Châu tiếp nhận sự chuyển giao công nghệ, kỹ thuật hiện đại, an toàn từ đoàn chuyên gia, tiến sĩ, bác sĩ, nữ hộ sinh Nhật Bản sang làm việc định kỳ hằng tháng tại bệnh viện. Đôi bên đều tập trung hướng đến nâng cao tỷ lệ sanh tự nhiên và an toàn cho sản phụ tại ĐĐBSCL. Để làm được điều này, Phương Châu và đối tác Nhật Bản cùng tập trung xây dựng quy trình chuẩn trong từng khâu: điều trị, phẫu thuật, hậu phẫu đến giai đoạn chăm sóc, theo dõi hồi phục sau sinh cho mẹ và bé. Tiếp đến, dịch vụ sanh an toàn theo tiêu chuẩn Nhật Bản sẽ ra mắt. Các hạng mục cuối cùng cho dự án dịch vụ mới này đang dần hoàn thiện và triển khai thực hiện vào đầu năm 2019.

Đối tác xứng tầm hợp tác y tế với Phương Châu là Tập đoàn Y tế Kishokai với chuỗi 15 bệnh viện, phòng khám hàng đầu chuyên về Sản - Nhi ở khu vực Đồng Hải miền Trung Nhật Bản, mà chủ yếu là tại TP.Nagoya. Với bề dày lịch sử hình thành và phát triển, Tập đoàn Y tế Kishokai tự hào chào đón hơn 62.000 em bé chào đời khỏe mạnh, hạnh phúc trong vòng tay sản khoa an toàn của các bác sĩ và nhân viên y tế.

Đội ngũ nhân viên y tế Phương Châu và Kishokai cùng nhau thảo luận, làm việc Về nền y tế hiện đại, Nhật Bản tự hào là một trong những nước có tỷ lệ sinh non và tử vong chu sinh thấp nhất thế giới. Hệ thống chăm sóc sức khỏe Nhật Bản được đánh giá thuộc nhóm các quốc gia hàng đầu thế giới với quy trình theo dõi, điều trị và chăm sóc thai an toàn. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ đắc lực của trang thiết bị y tế và kỹ thuật hiện đại cũng góp phần quan trọng đem lại sự an toàn và thành công cho lĩnh vực sản khoa. Về nền y tế hiện đại, Nhật Bản tự hào là một trong những nước có tỷ lệ sinh non và tử vong chu sinh thấp nhất thế giới. Hệ thống chăm sóc sức khỏe Nhật Bản được đánh giá thuộc nhóm các quốc gia hàng đầu thế giới với quy trình theo dõi, điều trị và chăm sóc thai an toàn. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ đắc lực của trang thiết bị y tế và kỹ thuật hiện đại cũng góp phần quan trọng đem lại sự an toàn và thành công cho lĩnh vực sản khoa.

Bên cạnh Sản - Nhi, dự án hợp tác y tế Việt - Nhật được phát triển toàn diện và sâu rộng hơn trong thời gian tới ở các chuyên khoa: Phụ khoa, Hiếm muộn, Nhi - Sơ sinh... Riêng về đa khoa, Phương Châu lên hoạch định hợp tác quốc tế các lĩnh vực thế mạnh, nhằm hoàn thiện chuỗi giá trị chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện cho người dân đồng bằng trong thời gian tới.