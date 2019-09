Show thực cảnh hàng đầu Việt Nam đưa văn hóa, lịch sử Hội An ra thế giới

Xứng tầm thế giới

Ở các quốc gia có ngành du lịch cực thịnh như Mỹ, Trung Quốc, Thái Lan, những show diễn được đầu tư công phu không chỉ tạo nên sản phẩm du lịch ban đêm, mà còn tăng thời gian lưu trú và doanh thu cho ngành du lịch. Mang về hàng trăm triệu USD mỗi năm, các show diễn đều vô cùng ấn tượng để xứng đáng với hầu bao du khách.

Đơn cử, tại Las Vegas (Mỹ), 85 diễn viên nhào lộn dưới nước của "O show" (Đoàn xiếc Cirque du Soleil) vừa đón lượt khách thứ 17 triệu sau 11 năm, gần bằng một nửa lượng du khách đến “thành phố không ngủ” này mỗi năm.

Từ năm 2003 đến nay, các show thực cảnh ở Trung Quốc của đạo diễn Trương Nghệ Mưu như Ấn tượng Lệ Giang, Ấn tượng Hồ Tây... cũng mang về đều đặn mỗi năm một tỷ nhân dân tệ (khoảng 140 triệu USD).

Show thực cảnh với 500 diễn viên trên sân khấu 25.000 m2 Tại Việt Nam, show thực cảnh Ký ức Hội An sau hơn một năm trình làng đã đón một triệu lượt khách, tiếp nối thành công, trong đêm 26.9, Ký ức Hội An vừa được The Guide Awards 2019 được vinh danh là "Chương trình nghệ thuật thực cảnh có giá trị văn hóa, lịch sử hay nhất Việt Nam". Các hãng thông tấn lớn đánh giá show diễn là "hiện tượng toàn cầu", tạo sản phẩm mới, tăng thời gian lưu trú du khách ở phố cổ Hội An và được kỳ vọng tạo sự bứt phá cho ngành du lịch địa phương. "Ký ức Hội An là điểm đến cho những người muốn đắm chìm trong không gian nghệ thuật, buổi diễn cho tôi sống trong cảm xúc với các loại hình múa, xiếc, âm nhạc, ánh sáng và trang phục. Chương trình thực sự sáng tạo với rất nhiều nỗ lực của nhà sản xuất và hàng trăm diễn viên nghệ sĩ", anh Amarai, khán giả thứ một triệu đến từ Vương quốc Bỉ, chia sẻ.

“Rất ấn tượng, đây là điều Việt Nam nên tự hào, điều mà VN nên giới thiệu ra thế giới để ngày càng nhiều người biết để đến đây thưởng thức, tôi chắc chắn sẽ chia sẻ điều này với UNESCO để có đầy đủ các ý kiến để chia sẻ cho thế giới” - ông Kamal Malhotra, Điều phối viên thường trú Liên hiệp quốc tại Việt Nam.

Văn hóa, lịch sử Hội An được tái hiện trong show diễn

Góp phần gìn giữ di sản

Để sản xuất chương trình, hàng trăm tấn thiết bị âm thanh, ánh sáng ngoài trời tiên tiến được nhập khẩu, do các kỹ sư hàng đầu vận hành với kỳ vọng sử dụng các hiệu ứng hiện đại làm nổi bật câu chuyện. Đơn cử, trong cảnh 100 tà áo dài đi trên con đường - biểu tượng cho dòng thời gian Hội An, màu sắc của áo dài liên tục biến đổi tạo nét mới cho tà áo dài với ấn tượng huyền hoặc.

Để có được thành công của Ký ức Hội An, nhà sản xuất đã tiếp thu góp ý, điều chỉnh từ ban cố vấn với những nhà nghiên cứu văn hóa, lịch sử, nghệ thuật gạo cội như KTS Hoàng Đạo Kính - Ủy viên Hội đồng di sản văn hóa quốc gia, đạo diễn Việt Thanh, nhà thơ Lê Cảnh Nhạc, nhà sử học Dương Trung Quốc cố vấn kịch bản; nhạc sĩ Nguyễn Đức Trịnh – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam phụ trách phần âm nhạc; giảng viên Thanh Hằng - Trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội biên đạo múa; họa sĩ - nhà nghiên cứu sử học và mỹ thuật Trịnh Quang Vũ cố vấn trang phục…

Các loại hình nghệ thuật biểu diễn được kết hợp trong show diễn Ông Nguyễn Thanh Hồng, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam cho rằng: "Ký ức Hội An là sản phẩm du lịch hết sức độc đáo, chương trình nghệ thuật thực sự ấn tượng, đã có những đóng góp tích cực và thành công chung của ngành du lịch tỉnh Quảng Nam".

Bà Thân Thu Huyền, đại diện đơn vị đầu tư sản xuất Ký ức Hội An chia sẻ: “The Guide Awards vinh danh Ký ức Hội An là chương trình nghệ thuật thực cảnh có giá trị văn hóa, lịch sử hay nhất Việt Nam khẳng định giá trị sáng tạo khác biệt. Từ góc nhìn địa văn hóa, lịch sử, thông điệp của show mong muốn nhiều người yêu thích Việt Nam và tự hào về Hội An hơn. Chương trình còn kỳ vọng nâng giá trị văn hóa, lịch sử, góp phần giữ gìn di sản và thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển bền vững”.