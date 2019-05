Sử dụng camera quan sát thế nào cho hiệu quả?

Tuy nhiên, việc lắp đặt các loại camera kém chất lượng đôi khi không mang lại kết quả như mong muốn, khiến chất lượng quan sát không đạt, thậm chí còn làm tăng thêm chi phí sửa chữa, bảo dưỡng.

Camera Focus Vision là giải pháp giám sát an ninh thông minh cho người dùng

Xuất phát từ thực tế về nhu cầu sử dụng camera tại các khu vực cần giám sát an ninh tăng cao như biệt thự, khách sạn, ngân hàng, căn hộ cao cấp… Sau nhiều lần tham quan và nghiên cứu kỹ nhà máy sản xuất của đối tác. Năm 2017 Công ty Quang Huy Đạt đã chính thức ký hợp đồng phân phối độc quyền tại Việt Nam dòng camera an ninh quan sát chất lượng cao mang thương hiệu Focus Vision. Nhờ sản xuất theo công nghệ cao của Mỹ, camera an ninh quan sát Focus Vision sở hữu nhiều tính năng nổi bật.

Camera Focus Vision có độ phân giải hiệu suất cao, có thể sử dụng giám sát ngay cả trong môi trường phức tạp mà vẫn cho hình ảnh rõ nét, không bị nhòe và không bị biến dạng hình khi vật thể chuyển động. Các sản phẩm từ Focus Vision còn có khả năng quan sát diện rộng, bổ sung ánh sáng nền, hạn chế ánh sáng mạnh, cho góc nhìn chính xác, người nhìn có thể thấy rõ ràng từng chi tiết. Hơn nữa, do được sản xuất từ những nguyên liệu cao cấp nên các sản phẩm này đều đạt độ bền cơ học cao vì thế tiết kiệm chi phí bảo dưỡng cho người dùng.

Trong quan sát giao thông hay ở những khu vực có không gian rộng, các dòng camera lớn của Focus Vision có thể zoom in lên đến 500m, rất dễ dàng quan sát các chi tiết. Đặc biệt, đa số các dòng Camera Focus Vision đều được tích hợp tính năng giám sát từ xa bằng điện thoại di động, tạo sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Quang Huy Đạt - nâng tầm công nghệ giám sát an ninh

Nhờ phân phối nhiều dòng sản phẩm chất lượng cao với nhiều tính năng ưu việt, và đội ngũ kỹ sư có trình độ chuyên môn tốt, tận tâm với khách hàng, cùng kinh nghiệm đã tư vấn, thiết kế và thi công lắp đặt cho hàng ngàn công trình lớn nhỏ trên cả nước. Công ty Quang Huy Đạt được rất nhiều khách hàng và đối tác tin tưởng, đánh giá cao. Với phương châm hoạt động "Hợp tác - hành động - hiệu quả", công ty đã vinh dự nhận nhiều giải thưởng như "Thương hiệu dẫn đầu 2016", "Thương hiệu xuất sắc - Nhà lãnh đạo tiêu biểu thời hội nhập 2017"...

“Là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong cung cấp camera giám sát và thiết lập hệ thống an ninh, chúng tôi mong muốn đưa ra những giải pháp tối ưu để bảo vệ tài sản vật chất và phục vụ nhu cầu giữ gìn an ninh cho cộng đồng. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đặc biệt luôn đặt chữ Tâm lên hàng đầu, chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn và hỗ trợ khách hàng để lựa chọn được sản phẩm tốt nhất, mang lại sự an tâm cho cuộc sống và công việc”, ông Khổng Hữu Luận, Giám đốc Công ty Quang Huy Đạt chia sẻ.

Đáp ứng xu hướng sử dụng camera ngày càng rộng rãi, Công ty Quang Huy Đạt luôn nỗ lực phấn đấu trở thành nhà phân phối, cung cấp giải pháp, thi công lắp đặt hệ thống an ninh kỹ thuật số hàng đầu tại Việt Nam. Khách hàng sử dụng sản phẩm từ công ty sẽ được hưởng chế độ bảo hành lên đến 5 năm, được nhận các phụ kiện đi kèm cao cấp và được đội ngũ kỹ thuật viên chuyên nghiệp hỗ trợ nhiệt tình trong suốt quá trình sử dụng.