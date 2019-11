Sunshine Luxury có thể khai thác lợi nhuận bất động sản

Điều này tiếp tục khẳng định kinh nghiệm phân phối các dự án cũng như sản phẩm uy tín, chất lượng cho thị trường bất động sản miền Trung nói chung, cả nước nói riêng.

Ngày 24.11, Công ty CP Đầu tư Bất động sản Phúc Đại Việt cho biết, đã tiến hành công chứng, bàn giao sổ đỏ cho hàng chục khách hàng giai đoạn 1 dự án Sunshine Luxury (giao lộ Nguyễn Sinh Sắc - Hoàng Thị Loan, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).

Bất động sản khai thác lợi nhuận ổn định được ưa chuộng

Ông Trần Đình Quốc, Tổng giám đốc Phúc Đại Việt cho biết, việc công chứng và bàn giao sổ đỏ đúng hẹn, chỉ sau 7 ngày mở bán nhằm đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng, khẳng định pháp lý đầy đủ của dự án, góp phần xây dựng thị trường bất động sản Đà Nẵng lành mạnh, phát triển bền vững.

"Việc hoàn tất các thủ tục cấp sổ đỏ cho cư dân là trách nhiệm và ưu tiên hàng đầu của chúng tôi trong quá trình triển khai dự án, giúp khách hàng an tâm hơn khi mua các sản phẩm do Phúc Đại Việt triển khai", ông Quốc nói.

Sau đợt 1, Phúc Đại Việt tiếp tục hoàn thiện các thủ tục để sớm bàn giao sổ đỏ cho các khách hàng tiếp theo, tùy thuộc vào khả năng tài chính và lộ trình giao dịch của khách hàng. Ngoài thực hiện đúng các cam kết về pháp lý, Phúc Đại Việt cũng đảm bảo cơ sở hạ tầng để các cư dân có thể xây dựng nhà ngay, sớm đưa bất động sản vào khai thác kinh doanh, thu lợi nhuận hoặc an cư. Điều này phù hợp với giai đoạn thị trường bất động sản hiện nay, các bất động sản có thể khai thác lợi nhuận ổn định được ưa chuộng.

Khách hàng Nguyễn Khánh An chia sẻ, sau khi được công chứng đúng cam kết và nhận sổ đỏ, bà sẽ sớm xin giấy phép xây dựng công trình khoảng 3 tầng, trong đó, có thể vừa ở, vừa kinh doanh căn hộ cho thuê dài hạn hoặc lưu trú ngắn ngày, homestay, tăng thêm thu nhập. “Tôi thấy khu vực đã hình thành cộng đồng người nước ngoài cư trú, tương lai khi Khu CNTT Đà Nẵng Bay của VNPT hay Trung tâm Tầm soát ung thư hình thành, chắc chắn nhu cầu an cư của đội ngũ chuyên gia rất lớn, đồng thời thị trường bất động sản hiện cần có sự khai thác ổn định và xu hướng đầu tư trên là hợp lý” - bà An nói.

Cơ hội đón đầu bất động sản vịnh Đà Nẵng

Trong đó, hệ thống tiện ích và cảnh quan được đầu tư bài bản từ công viên cây xanh, quảng trường, đường dạo, khu vui chơi trẻ em đến hệ thống hạ tầng điện nước, chiếu sáng, hệ thống an ninh... Với diện tích từ 96 - 150 m2/nền, Sunshine Luxury phù hợp với mọi đối tượng khách hàng và đa dạng trong mục đích sử dụng. Tại đây đã hình thành quần thể dân cư đông đúc, đồng thời có vị trí vàng sát vịnh Đà Nẵng.

Chủ nhân bất động sản có thể phát triển các dịch vụ lưu trú khách sạn, căn hộ cho thuê… vốn đã hiện hữu ở các trục đường Kinh Dương Vương, Hồ Tùng Mậu, Trần Đình Tri… thu hút rất nhiều người nước ngoài sinh sống. Sunshine Luxury với định hướng phát triển dòng sản phẩm bất động sản thương mại - nghỉ dưỡng, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội khu vực, hình thành cộng đồng dân cư sầm uất, thịnh vượng.

Khách hàng Đặng Hùng Dũng cho biết, với mức giá từ 4 tỉ đồng/nền, tương đương khoảng 40 triệu đồng/m2 (sau khi được áp dụng các chiết khấu), sản phẩm Sunshine Luxury được đánh giá có mức giá hợp lý, thậm chí rất tốt so với bất động sản biển hiện nay, nhất là còn nhiều tiềm năng tăng giá so với bất động sản biển khu vực phía Đông TP.Đà Nẵng (Q.Sơn Trà, Q.Ngũ Hành Sơn). Với tiềm năng to lớn trên, ông Dũng cho biết đây là cơ hội đón đầu thị thường bất động sản khu vực vịnh Đà Nẵng (Q.Liên Chiểu), hứa hẹn sẽ bùng nổ trong tương lai không xa, một khi đất biển phía Đông ngày càng khan hiếm và giá đã đến ngưỡng hàng trăm triệu đồng/m2 cần thận trọng.

Sunshine Luxury do Phúc Đại Việt phát triển nằm ngay trung tâm Q.Liên Chiểu, trên đại lộ Nguyễn Sinh Sắc 60m thẳng ra vịnh Đà Nẵng. Cư dân dễ dàng kết nối với hệ thống tiện ích vùng đa dạng, quy hoạch đồng bộ như: hệ thống trường học liên cấp quốc tế, trường học cấp I, II, III, trung tâm hành chính, siêu thị, khu vui chơi giải trí và đặc biệt chỉ cách vài bước chân có thể chạm tới một trong những bãi biển đẹp nhất hành tinh. Giai đoạn 2 dự kiến sẽ mở bán và bàn giao sổ vào tháng 12.2019.