Tăng cường công tác thu, giảm nợ đọng

Công tác thu còn gặp khó

Theo thống kê của Phòng Quản lý thu - BHXH tỉnh Đắk Lắk, tính đến ngày 30.11.2020, số thu BHXH, BHYT, BHTN toàn tỉnh được gần 2.897 tỉ đồng, đạt 87,43% so với kế hoạch năm BHXH Việt Nam giao. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN tạm tính đến ngày 30.11.2020 là 212,4 tỉ đồng, tương ứng 6,42%/kế hoạch thu; trong đó số tiền nợ phải tính lãi là 84,9 tỉ đồng (tương ứng 2,56%/ kế hoạch thu).

Theo Phòng Quản lý thu, trong năm 2020, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp (DN) phải thu hẹp sản xuất kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động, người lao động không có việc làm phải nghỉ việc; công tác thanh tra, kiểm tra hạn chế do thực hiện giãn cách xã hội dẫn đến số người tham gia BHXH bắt buộc, BHTN giảm; số nợ BHXH, BHYT, BHTN tăng. Ông Huỳnh Kim Tưởng, Phó trưởng phòng Quản lý thu, đánh giá: “Những năm gần đây, do tình hình kinh tế gặp khó khăn chung trên phạm vi cả nước cũng như tại địa phương, giá cả một số mặt hàng nông sản chủ lực của tỉnh như cà phê, cao su biến động thất thường, nhiều DN hoạt động kém hiệu quả, sản xuất kinh doanh đình trệ, thua lỗ kéo dài, phải ngừng hoạt động. Hiện đại dịch Covid-19 tiếp tục có những diễn biến khó lường, tác động mạnh đến sản xuất, kinh doanh của DN, đặc biệt là các DN ngành nghề dịch vụ vận tải hành khách, du lịch, lưu trú, nhà hàng…, dẫn đến không có khả năng đóng BHXH, BHYT cho người lao động”.

Qua thống kê, một số DN phá sản giải thể, một số kinh doanh thua lỗ, khó khăn dẫn đến số nợ BHXH lớn. Cụ thể: Công ty TNHH MTV cà phê Ea Tul (nợ đến 15,4 tỉ đồng), Công ty CP Đường bộ Đắk Lắk (4,44 tỉ), Công ty TNHH MTV cà phê 715A (gần 5 tỉ), Công ty CP Xuất nhập khẩu nông sản 722 (gần 1,2 tỉ), Công ty CP Tư vấn đầu tư xây dựng xông trình 1 (3,3 tỉ), Công ty CP xây dựng và xuất nhập khẩu Quyết Thắng (1,76 tỉ đồng)…

Theo ông Tưởng, có những trường hợp DN đăng ký thành lập nhưng khi đến kiểm tra thì không có trụ sở giao dịch hoặc thành lập rồi không hoạt động, hay hoạt động thời gian ngắn rồi giải thể. Một số DN đăng ký tham gia BHXH để được đấu thầu công việc, sau đó ngừng tham gia, ngừng giao dịch trong thời gian dài... Điều này cũng gây khó khăn trong việc xử lý đối với các đơn vị nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn.

Giải pháp tăng thu, giảm nợ

Trước tình hình nền kinh tế cũng như các DN vẫn gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, để thực hiện các chỉ tiêu về thu, thu nợ và phát triển người tham gia BHXH, BHYT nhằm đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn, BHXH tỉnh Đắk Lắk tập trung thực hiện nhiều giải pháp, đặc biệt là tăng cường công tác thu, giảm nợ đọng. Theo đó, BHXH tỉnh tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đến các cơ quan, DN và người dân về công tác thu BHXH, BHYT, BHTN. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh, Sở LĐ-TB-XH, các ngân hàng thương mại thực hiện buộc trích tiền từ tài khoản tiền gửi của người sử dụng lao động để nộp tiền BHXH chưa đóng, chậm đóng và tiền lãi phát sinh đối với các DN nợ.

Ông Huỳnh Kim Tưởng cho biết trong công tác thu hồi nợ, BHXH tỉnh sẽ tăng cường thanh tra chuyên ngành đột xuất các DN có hành vi trốn đóng, nợ BHXH, BHYT, BHTN lớn, thời gian kéo dài; đặc biệt kiên quyết xử phạt vi phạm hành chính và chuyển hồ sơ sang cơ quan công an đề nghị điều tra, khởi tố theo quy định của Bộ luật hình sự...

“Mới đây, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo về việc triển khai Nghị định số 122/2020/NĐ-CP của Chính phủ, BHXH tỉnh sẽ cùng các cơ quan liên quan thực hiện phối hợp, liên thông thủ tục đăng ký thành lập DN, khai trình việc sử dụng lao động, cấp mã số đơn vị tham gia BHXH. Từ đây, có thể kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc đóng BHXH của DN, hạn chế nợ đọng”, ông Tưởng thông tin.