Thu hút đầu tư: Đón đầu làn sóng dịch chuyển đầu tư

Sau buổi làm việc với Bộ Ngoại giao vào cuối tháng 5, Sở Ngoại vụ đang trình UBND TP.Đà Nẵng xin chủ trương làm kế hoạch thu hút đầu tư đối với thị trường Nhật Bản, do địa phương có văn phòng đại diện tại Nhật Bản nên chú trọng khai thác lợi thế. Các phần việc liên quan đến công nghệ cao, du lịch…, theo ý kiến của Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, hiện các ngành đang triển khai để đón đầu sự dịch chuyển đầu tư. Do ảnh hưởng của Covid-19, tính đến tháng 4.2020, lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng giảm 45,3% so với cùng kỳ năm 2019. Trong 4 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 478,9 triệu USD (giảm 4,8% so với cùng kỳ năm 2019), kim ngạch nhập khẩu ước đạt 391,7 triệu USD (giảm 3,9%)…

Chú trọng những ngành nào?

Trước diễn biến phức tạp và khó khăn thời hậu Covid-19, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, đã đề nghị Bộ Ngoại giao tiếp tục hỗ trợ, tư vấn, định hướng các nội dung quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương của khu vực Đông Bắc Á, đón đầu làn sóng dịch chuyển doanh nghiệp của Nhật Bản, Hàn Quốc và hợp tác phát triển Khu công nghiệp phụ trợ Nhật Bản tại Đà Nẵng. Lãnh đạo TP cho hay, Đà Nẵng cũng đang rất cần các kênh thông tin, giới thiệu các dự án, chương trình hợp tác; xúc tiến mở các đường bay trực tiếp để phát triển du lịch; hợp tác kinh tế biển…

Theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, trước làn sóng dịch chuyển đầu tư của các nước Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ sau dịch Covid-19, TP.Đà Nẵng cần chủ động, có cơ chế đón đầu các nhà đầu tư nước ngoàidần chuyển dịch vào VN nhằm tìm kiếm môi trường phát triển tốt hơn. Các lĩnh vực mà Đà Nẵng cần tập trung phát triển trong tương lai là: công nghệ cao, điện tử, chế tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghiệp đóng tàu, du lịch,công nghiệp bán dẫn… Bên cạnh đó, TP cũng cần tranh thủ thêm hợp tác với Mỹ, châu Âu trong xu hướng dịch chuyển kinh tế, thu hút nguồn vốn FDI.

Ngoài gợi ý địa phương tranh thủ quảng bá hình ảnh, xúc tiến chương trình hợp tác thông qua các đoàn lãnh đạo cấp cao đi công tác, tranh thủ tối đa các nguồn lực bên ngoài…, Bộ Ngoại giao cũng sẵn sàng hỗ trợ TP.Đà Nẵng kết nối, hợp tác với các đối tác trong lĩnh vực ngoại giao văn hóa. Chẳng hạn, kết nối hợp tác giữa các bảo tàng để giới thiệu văn hóa, lịch sử, nghệ thuật ra với bạn bè quốc tế.

Một “danh mục” công việc khá dài được Bộ Ngoại giao đặt vấn đề hỗ trợ Đà Nẵng. Trong đó có việc thúc đẩy, xúc tiến sớm triển khai mở đường bay trực tiếp từ Đà Nẵng đến tỉnh Fukuoka (Nhật Bản) để đáp ứng nhu cầu đi lại của du học sinh, người lao động 2 nước.Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã giao Sở Ngoại vụ tham mưu Thành ủy, HĐND, UBND TP có các kế hoạch nhằm phát triển quan hệ hợp tác quốc tế, thu hút đầu tư từ các thị trường mới... Đến nay, Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hữu nghị và hợp tác với 44 địa phương tại 20 quốc gia, vùng lãnh thổ.

Liên quan đến công tác thu hút đầu tư, UBND TP.Đà Nẵng vừa có văn bản yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện các giải pháp phù hợp để huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, trong đó tập trung thu hút đầu tư nước ngoài, đầu tư tư nhân, giải ngân 100% vốn đầu tư công, đẩy mạnh xuất khẩu, kích thích tiêu dùng nội địa…

Ubisoft (Pháp) khai trương văn phòng tại Đà Nẵng

Công ty Ubisoft (Pháp) vừa mở văn phòng chính thức tại TP.Đà Nẵng tại địa chỉ 205 Trần Phú, Q.Hải Châu. Phát biểu tại buổi lễ, ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự quán Pháp tại TP.HCM (phụ trách 22 tỉnh miền Trung và Nam VN), đánh giá Ubisoft là doanh nghiệp lớn của Pháp, một trong các thương hiệu hàng đầu thế giới về lập trình phần mềm, trò chơi điện tử… nên có thể mở ra cánh cửa hợp tác giữa Đà Nẵng và các doanh nghiệp Pháp khác.

Công nghệ cao và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Nẵng đang chuẩn bị đón đầu làn sóng mới và dự báo dịch chuyển đầu tư Hoàng Sơn

Giám đốc Công ty Ubisoft Việt Nam, Aurelien Palasse, cho biết TP.Đà Nẵng đã có nhiều chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin, công nghệ cao và đây sẽ là cơ hội góp phần biến khu vực này trở thành trung tâm phát triển công nghệ trong tương lai. Văn phòng công ty có thể chính thức hoạt động chỉ sau 6 tháng; từ nay đến cuối năm 2020 có kế hoạch tuyển dụng khoảng 100 nhân viên và sẽ ra mắt những sản phẩm đầu tiên vào đầu năm 2021. Hiện công ty đang làm việc với các trường đại học tại Đà Nẵng để tuyển dụng.

Theo bà Huỳnh Liên Phương, Giám đốc Ban Xúc tiến và hỗ trợ đầu tư TP Đà Nẵng, địa phương đặt nhiệm vụ trọng tâm đẩy mạnh truyền thông để hình thành và phát triển văn hóa khởi nghiệp, xây dựng hình ảnh Đà Nẵng là điểm đến của khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Huy Đạt

Phần Lan hỗ trợ Đà Nẵng trong lĩnh vực số hóa

Tại cuộc làm việc với Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh ngày 5.6, ông Kari Kahiluoto, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Phần Lan tại VN, cho biết trong năm 2020 Phần Lan sẽ đầu tư hợp tác với Đà Nẵng ở các lĩnh vực: giáo dục, công nghệ thông tin viễn thông và số hóa, công nghệ thông tin hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp, quản lý và xử lý chất thải... Đại sứ Kari Kahiluoto khẳng định, doanh nghiệp Phần Lan rất quan tâm đến việc đầu tư tại Khu công nghệ thông tin tập trung cùng hợp tác phát triển hệ sinh thái, đổi mới sáng tạo và du lịch thông minh ở Đà Nẵng. Ông mong muốn chính quyền Đà Nẵng tạo điều kiện cho các công ty Phần Lan có thế mạnh ở lĩnh vực xử lý rác thải đến tìm hiểu thực địa; tìm hiểu và quyết định đầu tư vào lĩnh vực môi trường, các công trình công nghiệp thành năng lượng có ích cho cộng đồng…