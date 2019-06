Thưởng thức món trà sữa than tre, yogurt đào xay mới lạ tại Sài thành

Thời gian gần đây, giới trẻ lại được dịp “sôi động” khi trà sữa than tre, loại trà sữa hoàn toàn mới có mặt tại TP.HCM. Với cái tên lạ lẫm cùng công thức pha chế độc đáo đã thu hút không ít các tín đồ trà sữa ghé thăm và thưởng thức.

Trà sữa than tre được các bạn trẻ mệnh danh là trà sữa “Bóng đêm” với màu đen huyền bí, đặc trưng của than tre. Trong đó, nguyên liệu chính là tinh bột than tre chứa nhiều khoáng chất tốt cho sức khỏe. Loại trà sữa này gây “thương nhớ” trong lòng mỗi vị khách đến đây với màu sắc lạ lẫm, kết hợp cùng vị béo nhẹ nhàng, mặn mặn và mùi thơm của phô mai truyền thống.

Đã đến Cà phê 69 hơn 3 lần nhưng lần nào bạn Hoài Thương (22 tuổi, Q.3) đều lựa chọn loại trà sữa than tre mới của quán. Bạn cho biết mình bị ấn tượng trước hương vị và màu sắc độc đáo của loại thức uống này. “Trước đây mình chưa bao giờ uống loai trà sữa nào mà màu sắc lạ như thế này, đặc biệt hơn là làm từ than tre, loại nguyên liệu khá mới lạ. Mình không nghĩ sự kết hợp độc đáo này lại mang đến loại trà sữa ngon miệng đến vậy. Hơn hết là mình khá yên tâm khi uống vì biết nguyên liệu là than tre tự nhiên”, bạn chia sẻ.

Chủ quán Cà phê 69 cho biết bản thân anh cũng rất yêu thích món trà sữa nên vẫn luôn ấp ủ tìm kiếm và pha chế ra một loại thức uống mới, hợp khẩu vị giới trẻ hiện nay. "Mình muốn phá vỡ suy nghĩ rằng trà sữa uống nhiều sẽ không tốt, gây béo phì cho người thưởng thức. Chỉ cần khéo léo pha chế, sử dụng các loại nguyên liệu tốt cho sức khỏe sẽ mang đến một loại thức uống ngon miệng mà lại bổ dưỡng nữa!", anh cười. Anh cũng hy vọng rằng trà sữa than tre sẽ là một cái tên quen thuộc, trở thành món ngon yêu thích của nhiều bạn trẻ.

Bên cạnh món trà sữa than tre mới nổi hiện nay, anh còn giới thiệu món Yogurt đào xay mới cũng lạ miệng không kém. Trong đó, Cà phê 69 dùng yogurt xay chung với đào miếng, tạo nên hương vị rất lạ, hòa quyện giữa vị béo chua của yogurt và vị thơm của đào tươi, mang đến những trải nghiệm vô cùng độc đáo.

Chia sẻ về món trà sữa than tre mình đang dùng thử, chị Mai Mỹ Hạnh (25 tuổi, Q.Bình Thạnh) cho biết chị là một tín đồ trà sữa lâu năm. Dù đã thử nhiều loại trà sữa ở các thương hiệu lớn nhỏ khác nhau nhưng trà sữa than tre lại mang đến cho chị một trải nghiệm hoàn toàn khác. “Được bạn bè truyền tai nhau loại trà sữa bóng đêm, nghe tên lạ lạ, thử uống thì lạ thật, chắc là mình bị ấn tượng với nguyên liệu là than tre, lại còn làm ra được trà sữa than tre thơm ngon thế này nữa, thật là sáng tạo”, chị Hạnh nói. Chị còn cho biết lần sau sẽ rủ bạn bè của mình tới thường xuyên hơn vì không gian quán xinh xắn, xanh tươi hợp với những cuộc tụ tập bạn bè cuối tuần.

Không chỉ dừng lại ở việc thu hút thực khách với các loại thức uống mới lạ, Cà phê 69 còn tạo nên một không gian thư giãn lãng mạn với cây xanh được bố trí ở mọi ngóc ngách, 4 mặt của quán sử dụng kính nên dễ dàng đón được ánh sáng từ bên ngoài vào. Dù là đến để hẹn hò, học bài hay làm việc, thực khách đều dễ dàng tìm được cho mình một chỗ ngồi lý tưởng.

Vào một ngày bận rộn, dừng chân tận hưởng làn gió mát rượi từ sông Thị Nghè thổi vào, không gian xanh thoáng đãng, nhâm nhi một chút trà sữa than tre ngon lạ miệng thì còn gì tuyệt vời hơn nữa đúng không nào. Đặc biệt, vào mỗi tối thứ sáu, thứ bảy hằng tuần, Cà phê 69 còn là không gian yêu thích với những ai yêu thích acoustic.