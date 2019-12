TP.HCM đón thập kỷ mới với Lễ hội ánh sáng Countdown Lights 2020

Với chủ đề Cộng đồng chung - Tương lai chung - Ngôi nhà chung (Our people - Our future - Our home) công chúng sẽ có cơ hội thưởng thức bữa tiệc nghệ thuật hoành tráng kết hợp vẻ đẹp của sức mạnh cộng đồng với sự góp mặt của những nghệ sĩ: Thanh Bùi, Sơn Tùng M-TP, Vũ Cát Tường, Trọng Hiếu, Ngọt, Phan Mạnh Quỳnh, Võ Hạ Trâm, Đỗ Hải Anh, nhóm LYRICÍST, BN, MINH, nhóm nhạc nhí Dreams Gen. Cùng với đối tác âm nhạc chính thức Billboard Việt Nam, MC Trấn Thành và đạo diễn trẻ Đào Minh Vũ hy vọng đem đến làn gió nghệ thuật tươi mới cho người dân.

Sự kiện do Binh Minh Group tổ chức, phối hợp thực hiện: Amberstone Media, Capital Studio, Novel Production và InQ International, với sự đồng hành của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB), Công ty âm nhạc Yamaha Việt Nam.