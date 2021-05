Triển khai tháng vận động BHXH toàn dân

Thực hiện Công văn số 1192/BHXH-TT ngày 7.5.2021 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn truyền thông Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân, chủ đề “Bảo hiểm xã hội cho tất cả mọi người”, BHXH Ninh Thuận tổ chức tuyên truyền đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách BHXH theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg ngày 21.11.2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg phê duyệt đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền BHXH; mục tiêu tổng quát đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung cải cách chính sách BHXH nhằm chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách BHXH hướng đến BHXH toàn dân. Mục tiêu: đến năm 2025, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền về những nội dung cải cách của chính sách BHXH; đến năm 2030, phấn đấu 100% cán bộ, đảng viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến những nội dung của chính sách BHXH mới... Đề án đổi mới toàn diện nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền BHXH, quy định tháng 5 hằng năm là Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân.

Để thực hiện “Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân” có hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch Covid-19 đang có diễn biến phức tạp như hiện nay, từ đầu tháng 5.2021, Ban giám đốc BHXH Ninh Thuận đã thống nhất hình thức triển khai công tác tuyên truyền về chính sách BHXH đem lại hiệu quả thiết thực. Cụ thể: tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền chính sách BHXH trên các trục đường, tuyến phố tại các huyện, thành phố; phối hợp với Bưu điện tỉnh Ninh Thuận tổ chức lễ ra quân thực hiện tháng vận động triển khai BHXH toàn dân (khi có hướng dẫn của BHXH Việt Nam và đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19); phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Trung tâm Dịch vụ Việc làm Ninh Thuận tổ chức phát tờ gấp “Những điều cần biết về BHXH tự nguyện”, tuyên truyền khuyến nghị người lao động không nhận BHXH một lần; phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Ninh Thuận, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh TP.Phan Rang - Tháp Chàm xây dựng các chuyên mục về chủ đề “BHXH cho tất cả mọi người”... để tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHXH.

Ông Mạc Thanh Giang, Phó giám đốc BHXH tỉnh Ninh Thuận cho biết, BHXH là chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, là trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội, góp phần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội. Tuy nhiên qua khảo sát, đánh giá tại địa bàn Ninh Thuận, hiện còn nhiều đơn vị sử dụng lao động, người lao động và nhân dân chưa thực sự hiểu hết mục đích, vai trò, ý nghĩa, quyền lợi khi tham gia BHXH, vẫn còn tình trạng không tham gia BHXH, hoặc tham gia không đầy đủ cho người lao động. Do đó, BHXH Ninh Thuận tập trung đổi mới toàn diện công tác tuyên truyền hướng đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn hiểu rõ lợi ích, vai trò, ý nghĩa và những nội dung chính sách BHXH theo Quyết định số 1676/QĐ-TTg, đẩy mạnh tăng cường tọa đàm chính sách BHXH tại các đơn vị sử dụng lao động, khu dân cư bằng hình thức hội nghị (đảm bảo các quy định về phòng chống dịch Covid-19), hướng dẫn các đại lý thu tuyên truyền, vận động tại các hộ gia đình, qua đó tạo sự đồng thuận trong quá trình xây dựng và thực hiện chính sách BHXH hướng đến BHXH toàn dân.