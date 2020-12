Vi Nhạn Ngọc nhận Chứng nhận ‘Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng’

Với những đóng góp tích cực trong công tác từ thiện, cộng đồng và cứu trợ xã hội, Vi Nhạn Ngọc, người đẹp gốc Đà Lạt đã được ban tổ chức trao tặng danh hiệu cao quý và vô cùng ý nghĩa.

Là một ca sĩ xinh đẹp, sở hữu giọng hát ngọt ngào và gương mặt khả ái, Vi Nhạn Ngọc hoạt động nghệ thuật chủ yếu tại Malaysia, thỉnh thoảng Vi Nhạn Ngọc về nước trình diễn tại các sự kiện giải trí khi có lời mời từ đối tác hoặc bàn bè thân. Năm 2020 này Vi Nhạn Ngọc chủ yếu hoạt động tại Việt Nam. Vi Nhạn Ngọc là một nghệ sĩ có những đóng góp tích cực trong công tác thiện nguyện. Chung tay xây cầu, làm đường cho bà con miền Tây, trợ giúp trẻ em nghèo, mồ côi…Đặc biệt từ tháng 9- 11 vừa qua Vi Nhạn Ngọc đã ủng hộ tiền mặt, kêu gọi bạn bè cùng chung tay hướng về miền Trung .

Chứng nhận do Tạp chí Nghề Nghiệp và Cuộc Sống trao tặng cho Nữ hoàng sắc đẹp châu Á Vi Nhạn Ngọc

Người đẹp khoe sắc trên thảm đỏ sự kiện

Xúc động khi nhận được danh hiệu “Nghệ sĩ có trái tim nhân ái vì cộng đồng 2020” do Tạp chí Nghề Nghiệp và Cuộc Sống trao tặng, Nữ hoàng sắc đẹp châu Á nói: “Vi Nhạn Ngọc rất bất ngờ khi nhận được đề cử này. Danh hiệu này là động lực giúp Vi Nhạn Ngọc tiếp tục phát huy khả năng kêu gọi, chung tay sẻ chia vì cộng đồng trong giới nghệ thuật... Bản thân mình không làm gì lớn trong hoạt động thiện nguyện so với rất nhiều anh, chị em nghệ sĩ tên tuổi khác. Nhưng mình luôn tích cực vận động, mỗi khi bắt gặp một hoàn cảnh nghèo khó hay kém may mắn nào trong cuộc sống. Của ít lòng nhiều, chính là định hướng và suy nghĩ của Ngọc”.