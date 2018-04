Vì sao nên chọn mua căn hộ The Monarchy?

Chung cư của “những cái nhất”

Hằng ngày, nhiều người lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo (Đà Nẵng) khi ngang qua khu Euro Village không quên ngước nhìn về tòa nhà đối diện - The Monarchy. Tổ hợp khu căn hộ nổi lên trong “làng” địa ốc Đà thành trong thời gian gần đây nhờ nằm giữa 2 cây cầu đẹp nức tiếng là cầu Rồng và cầu Trần Thị Lý cũng như khả năng sinh lời từ căn hộ rất lớn. Vị trí cực kỳ đắc địa này có tính kết nối cao. Nếu tính khu căn hộ là trung tâm thì chỉ mất 5 phút về Trung tâm Hành chính TP; mất tối đa khoảng 10 phút để đến các khu giải trí, sân bay, bệnh viện đa khoa TP…

Điểm nhấn đầu tiên trong thiết kế của The Monarchy là các căn hộ luôn được view 100% không bị che chắn. Trong đó, hướng đông có view biển Mỹ Khê, hướng tây view sông Hàn thơ mộng, hướng nam view bắn pháo hoa công viên Asia Park, hướng bắc view Rồng phun lửa, nước. Điểm nhấn thứ 2 là các căn hộ thông minh. Đồ dùng trong nhà từ phòng ngủ, phòng khách đến toilet đều gắn các bộ điều khiển điện tử có thể kết nối với internet và điện thoại di động; chủ nhân điều khiển vật dụng từ xa hoặc lập trình cho thiết bị ở nhà hoạt động theo lịch. Các đồ gia dụng cũng có thể “hiểu” được ngôn ngữ của nhà và có khả năng tương tác với nhau. Điểm nhấn thứ 3 là thiết kế đặc biệt 2 tầng sân vườn 28 và 31, mang lại sự trải nghiệm thú vị.

Ngoài ra, The Monarchy còn là tòa nhà tại Đà Nẵng ứng dụng bãi đỗ xe thông minh. Bãi ô tô tự động có 2 tầng, trang bị hệ thống nâng xe từ mặt đất lên điểm đỗ xe ở trên cao. “Với 2 điểm đặc biệt: chung cư có diện tích cảnh quan lớn 60% và chung cư có bãi đỗ xe thông minh, tin rằng sẽ là sự lựa chọn hàng đầu cho khách hàng trong và ngoài nước”, ông Phạm Lê Hoàng, Giám đốc Công ty CP Lê Hoàng Land, nói.

Đề cao sự an toàn

Ông Phạm Lê Hoàng cho rằng nhà đầu tư mua căn hộ The Mornachy không chỉ thụ hưởng công nghệ thông minh mà còn hoàn toàn yên tâm nhờ hệ thống an ninh cực tốt. Sau nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra trong thời gian gần đây, người mua nhà tỏ ra dè dặt với lựa chọn căn hộ nhưng với The Monarchy, khách có thể trút bỏ lo lắng nhờ hệ thống cảnh báo cháy nổ rất nhạy. Hệ thống bao gồm các cảm biến phát hiện rò rỉ khí gas, phát hiện khói, nhiệt. Khi phát hiện khí gas rò rỉ, hệ thống thực hiện đóng van gas, tự động tắt điều hòa để không cho khói, khí độc lan sang các phòng khác. Các căn hộ cũng đưa ra cảnh báo kịp thời về đột nhập, cháy nổ, rò rỉ khí gas...; thông tin sẽ được thông báo ngay cho gia chủ hoặc các cơ quan chức năng gần nhất.

Theo ông Hoàng, hiện nay, ở chung cư đang là xu thế của giới trẻ và giới doanh nhân. Với đẳng cấp 4 sao, bên cạnh cuộc sống an cư, tiện nghi…, The Monarchy còn cung cấp cơ hội đầu tư sinh lợi cho khách hàng. Đây chính là yếu tố thu hút người dân, nhà đầu tư móc “hầu bao” để sở hữu 141 căn block A (17 tầng, đã bàn giao quý 1.2017). Giới môi giới BĐS nhận định khả năng tăng giá của các căn hộ là rất cao khi dự án được hình thành trong bối cảnh quỹ đất ven sông Hàn có hạn. Điển hình, tòa A Monarchy giá ban đầu là 20 triệu đồng/m2 đến nay đã có mức giá tăng vọt. Khi mua căn hộ block B The Monarchy, khách hàng sẽ được các ngân hàng liên kết cho vay 75% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% trong năm đầu. “Với mức giá hợp lý, chắc chắn trong tương lai gần, các căn hộ sẽ tăng giá cao, sinh lãi cho nhà đầu tư”, ông Hoàng nhận định thêm. Theo ông Hoàng, hiện nay, ở chung cư đang là xu thế của giới trẻ và giới doanh nhân. Với đẳng cấp 4 sao, bên cạnh cuộc sống an cư, tiện nghi…, The Monarchy còn cung cấp cơ hội đầu tư sinh lợi cho khách hàng. Đây chính là yếu tố thu hút người dân, nhà đầu tư móc “hầu bao” để sở hữu 141 căn block A (17 tầng, đã bàn giao quý 1.2017). Giới môi giới BĐS nhận định khả năng tăng giá của các căn hộ là rất cao khi dự án được hình thành trong bối cảnh quỹ đất ven sông Hàn có hạn. Điển hình, tòa A Monarchy giá ban đầu là 20 triệu đồng/mđến nay đã có mức giá tăng vọt. Khi mua căn hộ block B The Monarchy, khách hàng sẽ được các ngân hàng liên kết cho vay 75% giá trị căn hộ, hỗ trợ lãi suất 0% trong năm đầu. “Với mức giá hợp lý, chắc chắn trong tương lai gần, các căn hộ sẽ tăng giá cao, sinh lãi cho nhà đầu tư”, ông Hoàng nhận định thêm.