VitaDairy phát động chương trình “Vaccine - Hành trình miễn dịch”

Năm 2020, Chiến dịch Bảo vệ bác sĩ 24h do Công ty cổ phần Sữa VitaDairy Việt Nam phát động đã được sự ủng hộ của hàng triệu người trong và ngoài nước. VitaDairy đã đóng góp 10 tỉ đồng cho Bộ Y tế mua trang thiết bị bảo hộ cho đội ngũ y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch. Trước đó, VitaDairy cũng là doanh nghiệp tiên phong cùng Bộ Y tế trao tặng hàng triệu gói Sữa non ColosIgG 24h giúp tăng cường hệ miễn dịch cho người dân và các chiến sĩ tham gia chống dịch. Đây là sản phẩm do VitaDairy độc quyền sở hữu tại Việt Nam.