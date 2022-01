Bản cập nhật mới của Nintendo Switch Online cải thiện độ trễ cho giả lập N64

Theo Kotaku, bản giả lập The Legend of Zelda: Ocarina Of Time của Nintendo Switch Online vào tuần trước đã nhận được một chỉnh sửa nhỏ về đồ họa với bản cập nhật mới nhất của dịch vụ. Điều này mở ra một tín hiệu tốt cho chất lượng của các trò chơi cổ điển được giả lập trên dịch vụ của Nintendo, điều mà cộng đồng hâm mộ đã không ngừng chỉ trích trong một thời gian kể từ khi nó ra mắt.

Một tin tức khả quan khác vừa được tiết lộ, người hâm mộ đã phát hiện ra bản cập nhật phiên bản 1.2 không chỉ thực hiện các điều chỉnh về mặt đồ họa mà còn giảm thiểu độ trễ của điều khiển đầu vào trong một số trường hợp.

NSO phiên bản 1.2 đã làm được 2 điều quan trọng đối với các dịch vụ N64. Đầu tiên là thêm nền tảng mang tính biểu tượng của Rare là Banjo-Kazooie và chỉnh sửa một chút Water Temple trong Ocarina of Time giúp hình ảnh của nó trông giống với trò chơi gốc hơn. Đây không phải là tất cả những gì bản cập nhật mang lại. Được phát hiện bởi VGC, YouTuber Modern Vintage Gamer báo cáo rằng độ trễ đầu vào bị chỉ trích khá nhiều của trình giả lập N64 NSO đã được cải thiện hơn trong phiên bản 1.2.





Theo Modern Vintage Gaming, anh đã tiến hành đo đạc độ trễ của The Legend of Zelda: Ocarina Of Time và kết luận rằng thông số đã giảm đi khoảng 1 - 2 khung hình. Trước đây độ trễ này ở mức trì trệ khoảng 5 - 6 khung hình. Dù thay đổi vẫn chưa hoàn hảo nhưng mọi cải thiện đều được đánh giá cao và điều này chắc chắn sẽ giúp Ocarina of Time có thể chơi được nhiều hơn.

Tất nhiên, mọi trò chơi có trong Nintendo Switch Online đều là bản giả lập từ máy chơi game cổ điển trong quá khứ. Cho dù là đồ họa hay độ trễ đầu vào, mọi thứ sẽ không thể hoàn hảo 100%. Nhưng những cải tiến mới nhất này là dấu hiệu tốt cho tương lai của dịch vụ. Nintendo đã bị phê bình bởi cộng đồng của mình vì các bản giả lập hoạt động kém. Sau lời hứa tiếp tục cố gắng cung cấp các dịch vụ làm hài lòng khách hàng, dường như công ty đang lắng nghe nhiều hơn các ý kiến phản hồi.