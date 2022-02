Bạn đã biết hết về sắc đỏ: Gam màu của năm mới và sự may mắn chưa?

Theo lý giải khoa học về màu sắc, đỏ là gam màu có khả năng làm tăng nhịp tim và hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Do đó, khi nhìn thấy màu đỏ, ta luôn cảm thấy phấn chấn, tràn đầy nhiệt huyết. Trong kinh doanh, nhiều thương hiệu đã nhạy bén sử dụng nguyên lý này trong nhận diện thương hiệu cũng như các chiến dịch quảng cáo để gây ấn tượng mạnh mẽ với khách hàng. Đặc biệt đối với ngành liên quan đến tốc độ và di chuyển như logistics, sắc đỏ tượng trưng cho hành động và đam mê là một lựa chọn màu sắc lý tưởng.

Trong quan niệm của người Á Đông nói chung và người Việt nói riêng, màu đỏ còn tượng trưng cho may mắn và tài lộc. Chỉ cần một chút sắc đỏ cũng đủ vực dậy tinh thần của người bán lẫn người mua. Do đó, sắc đỏ thường ngập tràn tại những khu vực mua bán vào dịp đầu năm, như một “thông điệp ngầm” cầu mong việc mua bán trong năm được may mắn và hanh thông.

Chính nhờ vận dụng khéo léo “công thức” sắc đỏ ngập tràn, ca từ vui nhộn cũng như truyền tải duyên dáng câu chuyện mua bán vào dịp đầu năm, mà MV O-Đờ-Hỏi-Đỏ hay “cú bắt tay” giữa JustaTee và thương hiệu Giao Hàng Chuyển Phát Nhanh J&T Express đã nhanh chóng “nổi đình nổi đám” và là một trong những MV “hút view” mùa tết Nhâm Dần vừa qua. Chỉ trong 72g lên sóng chính thức, MV O-Đờ- Hỏi- Đỏ đã thu hút về hơn 2 triệu lượt xem. Qua đó chứng tỏ bài hát và câu chuyện mà thương hiệu này gửi gắm đã “bắt đúng mạch” của người bán và người mua hàng online với tâm lý mong cầu may mắn, tài lộc, hanh thông.

Không chỉ “gây sốt” với sắc đỏ ngập tràn, giai điệu “bắt tai” đúng theo phong cách của “chúa tể giai điệu” JustaTee, MV O-Đờ-Hỏi-Đỏ còn khiến người xem thích thú với hình ảnh đội ngũ shipper tai mèo đỏ rực liên tục “hóa giải” những tình huống “khó đỡ” của người bán lẫn người mua hàng online. Ít ai biết rằng, J&T Express chọn hình ảnh này không chỉ vì yếu tố dễ thương mà còn muốn nhắn gửi thông điệp về những chú mèo thần tài - linh vật giúp người bán lẫn người mua thu hút được nhiều may mắn trong dịp năm mới.

Người xem MV cũng ngay lập tức nhận ra những shipper J&T Express với chiếc mũ bảo hiểm tai mèo đỏ đi từ MV ra đời thực đang “phủ sóng” khắp phố phường Sài Gòn, mang đến sự hào hứng cho cả chủ shop lẫn khách nhận hàng.





Từ việc khéo léo vận dụng sắc đỏ may mắn và nhiệt huyết đến hình ảnh mèo thần tài sinh động, chiến dịch Đỏ là minh chứng cho sự thấu hiểu tinh tế văn hóa bản địa của thương hiệu vận chuyển quốc tế J&T Express. Chiến dịch còn dễ dàng “đi vào lòng người” bởi thời điểm không thể nào phù hợp hơn: diễn ra sau thời gian dài ảm đạm vì tình hình dịch bệnh và khởi đầu năm mới. Đây là thời điểm mà bất kỳ ai cũng sẵn sàng mở lòng tìm kiếm may mắn, khát khao hy vọng cho một thời kỳ mới tốt đẹp hơn.

Với mỗi giai đoạn trong năm, J&T Express đều thực hiện nghiên cứu thị trường để đưa ra những chiến lược kinh doanh phù hợp. Do đó, không ngạc nhiên khi thương hiệu này nhanh chóng đạt được những thành tích vô cùng ấn tượng chỉ sau hơn 3 năm hoạt động tại Việt Nam. 1.900 bưu cục tại 63 tỉnh thành, hơn 1.000 xe vận chuyển, 36 trung tâm khai thác và 25.000 nhân viên, mở rộng hơn 200 tuyến giao nhận toàn thế giới là những con số biết nói cho những cột mốc đáng nể của thương hiệu non trẻ nhưng đầy tiềm năng này.

Tin chắc trong năm 2022, với chiến lược thông minh và đáp ứng đúng tâm lý người dùng, thương hiệu mang sắc đỏ may mắn này sẽ tiếp tục kiến tạo nên những bất ngờ mới, “chuyên chở” những “vận may chủ động” cho khách hàng bằng sự tận tâm và chuyên nghiệp.