Bàn giao cá thể tê tê cho Vườn quốc gia Cúc Phương

Dự báo từ ngày 8.2 vùng núi, trung du Bắc bộ trời rét đậm, rét hại; nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12 - 15 độ C, vùng núi 8 - 11 độ C. Đặc biệt, vùng núi cao các tỉnh phía bắc có nơi dưới 6 độ C, có khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.