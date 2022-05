Ban hành cáo trạng truy tố vụ bé gái 8 tuổi bị hành hạ tử vong

Ngày 4.5, Viện KSND TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng, truy tố 2 bị can liên quan vụ án bé gái 8 tuổi bị hành hạ đến tử vong, xảy ra tại P.22, Q.Bình Thạnh.

Theo đó, Viện KSND TP.HCM (VKS) truy tố bị can Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi, ngụ Gia Lai, sống chung như vợ chồng với Nguyễn Trung Kim Thái - cha của bé N.T.V.A) về tội “giết người” và “hành hạ người khác” theo điều 123, điều 140 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Thuộc trường hợp “giết người dưới 16 tuổi”, “có tính chất côn đồ” và “vì động cơ đê hèn”.

Bị can Nguyễn Kim Trung Thái (37 tuổi, ngụ Q.1) bị truy tố về tội “hành hạ người khác” và “che giấu tội phạm” theo điều 140, điều 389 bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Nạn nhân bị đánh, bị nhốt vào chuồng chó

Theo cáo trạng, cháu N.T.V.A (8 tuổi) là con của Nguyễn Trung Kim Thái và chị N.T.H. Vào tháng 8.2020, Thái và chị H. ly hôn, TAND Q.1 giao quyền chăm sóc, nuôi dưỡng cháu A. cho Thái.

Trang có quan hệ tình cảm với Thái. Khoảng tháng 9.2020, Trang dọn đến chung sống như vợ chồng với Thái, tại một căn hộ ở P.22, Q.Bình Thạnh. Do tình hình dịch Covid-19, khoảng tháng 10.2021, bé A. phải học trực tuyến tại nhà. Thái giao Trang ở nhà chăm sóc và dạy kèm cháu A.

Từ ngày 7 - 22.12.2021, Trang nhiều lần dùng tay, chân, cây gỗ, roi, cây kim loại (là ống nối của máy hút bụi) đánh đập cháu A. Có những ngày Trang đánh cháu A. trong tình trạng không mặc quần áo. Trang còn bắt cháu A. chui vào chuồng chó, quỳ gối trong chuồng chó.





Ngày 22.12.2021, Thái đi làm, cháu A. ở nhà học trực tuyến với Trang. Trong thời gian từ 14 giờ 51 - 18 giờ 6 cùng ngày, Trang không cho cháu A. mặc quần áo, dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào người cháu A. Khi Trang mỏi tay thì mang bao tay vào tiếp tục đánh. Đến khi cháu A. bất tỉnh, Trang gọi Thái về chở cháu A. đi bệnh viện cấp cứu. Cháu A. đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Theo kết luận giám định pháp y tử thi của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.HCM, nguyên nhân cái chết của cháu A. do phù phổi cấp do sốc chấn thương.

Đối với bị can Thái đã nhiều lần chứng kiến cảnh Trang đánh cháu A. nhưng không can ngăn, còn nhiều lần cầm cây cùng Trang đánh đập cháu A.

Đánh để cháu học tốt hơn (?)

Quá trình điều tra, Trang và Thái khai, do cháu A. học kém, không ngoan nên đánh để cháu học tốt hơn. Tuy nhiên, theo hình ảnh camera ghi lại, Trang và Thái đã đánh cháu A. bất kể lúc nào, ngoài thời gian học. Theo xác minh tại Trường tiểu học Đinh Tiên Hoàng (Q.1), nơi cháu A. theo học thì cháu A. học giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép. Do đó, việc các bị cáo khai đánh cháu A. do cháu không ngoan, học kém là không có cơ sở.

Cũng theo cáo trạng, Trang là người có tinh thần bình thường nhưng đã dùng hung khí nguy hiểm đánh đập, sỉ nhục cháu A. Ngày 22.12.2021, Trang đã đánh đập cháu A. gần 4 giờ liền dẫn đến việc cháu A. tử vong. Khi biết Trang đánh cháu A. đến tử vong, Thái đã thực hiện hành vi xóa dữ liệu 4 camera của căn hộ để che giấu hành vi phạm tội của Trang, gây cản trở việc điều tra.