Bán kết Europa Conference League: AS Roma của Mourinho vuột chiến thắng trước ‘Bầy cáo’

Mancini (AS Roma) có pha đá phản lưới nhà ghi bàn ở giữa hiệp 2 khi cố gắng ngăn Ademola Lookman trong một pha chuyền bóng tầm thấp do Harvey Barnes đưa vào vòng cấm địa. Bàn thắng có phần may mắn này đã giúp Leicester duy trì hy vọng vào chung kết sau khi Lorenzo Pellegrini đưa AS Roma dẫn trước sớm tại sân King Power.

Trận hòa giữa Mourinho với Brendan Rodgers (HLV của Leicester), người từng một thời được “Người đặc biệt” chọn vào ban huấn luyện ở Chelsea, đã mang lại lợi thế cho đội bóng Ý ở trận lượt về trên sân nhà vào tuần tới. HLV Mourinho đang hy vọng sẽ bổ sung thêm chiếc cúp châu Âu là Europa Conference League trong sự nghiệp huấn luyện.

Ở trận này, AS Roma đã có khởi đầu tốt hơn khi Nicola Zalewski chuyền cho đội trưởng Pellegrini sút tung lưới thủ môn Kasper Schmeichel (Leicester) ở phút 15. Nhà vô địch Cúp FA mùa trước, Leicester, đội đã rớt xuống Europa Conference League khi bị loại khỏi Europa League ở vòng bảng, sau đó còn bị giáng một đòn mạnh khi Timothy Castagne bị buộc phải nghỉ giữa hiệp 1.





Lookman đã có một số cơ hội trong hiệp 1 khi thủ môn Rui Patricio (AS Roma) chơi quá xuất sắc. Nhưng pha kiến tạo của Barnes trong hiệp 2 cho Lookman đã giúp đội bóng thuộc Ngoại hạng Anh duy trì hy vọng vào chung kết.

Ở trận bán kết lượt đi còn lại, Feyenoord tạm dẫn trước vị khách Marseille với tỷ số 3-2.