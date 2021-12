Ban tổ chức Oscar công bố tác phẩm được chọn vào danh sách rút gọn ở 10 hạng mục

Cuộc bỏ phiếu danh sách Oscar rút gọn vừa kết thúc và những hạng mục còn lại sẽ chuyển sang cuộc bỏ phiếu chính thức giai đoạn một. Vòng bỏ phiếu đề cử bắt đầu vào ngày 27.1.2022 và kết thúc ngày 1.2.2022. Các hạng mục với đề cử chính thức cho tất cả các bộ phim, nghệ sĩ sẽ được công bố ngày 8.2.2022.

Ở hạng mục Bài hát gốc hay nhất, nổi bật là các ca khúc: No Time To Die trong bộ phim James Bond cùng tên do Billie Eilish và Finneas O’Connell thể hiện; Be Alive (phim King Richard – Beyoncé); Dream Girl (Cinderella - Idina Menzel, Laura Veltz); Down To Joy (Belfast - Van Morrison), Dos Oruguitas (Encanto - Lin-Manuel Miranda)…

Những ngôi sao nhạc pop nổi tiếng nhất thế giới nằm trong danh sách này còn bao gồm Ariana Grande và Kid Cudi, những người đồng sáng tác ca khúc Just Look Up trong phim Don’t Look Up.

Hạng mục Phim tài liệu hay nhất, đáng chú ý là các phim: Billie Eilish: The World’s a Little Blurry (RJ Cutler đạo diễn), The Velvet Underground (Todd Haynes), In The Same Breath (Nanfu Wang), The Rescue (Jimmy Chin, Elizabeth Chai Vasarhelyi)…

Bất ngờ lớn xảy ra ở hạng mục Phim truyện quốc tế hay nhất khi bộ phim Titane của Pháp do Julia Ducournau đạo diễn bị loại. Julia Ducournau là nữ đạo diễn thứ hai từng giành giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes năm nay. Đó là một bộ phim gây chia rẽ và nhiều người cho rằng bộ phim khó thuyết phục các thành viên Viện Hàn lâm.

Nhìn chung, 12 tác phẩm trong danh sách rút gọn là những ứng cử viên nặng ký. Drive My Car của đạo diễn Ryusuke Hamaguchi đến từ Nhật Bản đã góp mặt trong danh sách rút gọn, nhận được danh hiệu Phim hay nhất từ Hiệp hội phê bình phim Los Angeles và Hiệp hội phê bình phim New York.





Các phim quốc tế khác lọt vào danh sách rút gọn bao gồm The Worst Person in the World (Na Uy), Lamb (Iceland), Hive (Kosovo), I’m Your Man (Đức), Compartment No.6 (Phần Lan), A Hero (Iran), The Hand of God (Ý)…

A Hero do Asghar Farhadi đạo diễn - người từng hai lần chiến thắng ở hạng mục này trong khi The Hand of God của Paolo Sorrentino trước đó đã giành giải Oscar với The Great Beauty.

Bốn trong số các phim trong danh sách rút gọn do phụ nữ đạo diễn: Playground (Laura Wandel, Bỉ), I'm Your Man (Maria Schrader, Đức), Hive (Blerta Basholli, Kosovo) và Prayers for the Stolen (Tatiana Huezo, Mexico). Ngoài ra, có ba quốc gia lần đầu tiên lọt vào danh sách rút gọn này là Bhutan (phim Lunana: A Yak in the Classroom), Kosovo (Hive) và Panama (Plaza Catedral).

Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ còn công bố danh sách rút gọn các hạng mục: Trang điểm, tạo mẫu tóc xuất sắc; Âm thanh hay nhất, Hiệu ứng hình ảnh xuất sắc, Nhạc phim hay nhất…

Lễ trao giải Oscar lần thứ 94 diễn ra vào ngày 27.3.2022 tại Nhà hát Dolby, Los Angeles, phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình ABC.